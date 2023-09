Neuer Barbershop bringt Kölner Flair ins Sauerland

Von: Sarah Lorencic

Im „Le Barbu“ sitzt man auf echten Barberstühlen und macht beim Betreten des Geschäfts eine Zeitreise durch das vergangene Jahrhundert. Hier ist alles „oldschool“, klassisch und für Männer gemacht. © Lorencic

Bei „Le Barbu“ läuft Musik aus den 1920er bis 1960er-Jahren, die Barbiere tragen Fliege, Hosenträger und Mütze und der Salon ist ein Männerwohnzimmer. „Oldschool“ trifft hier auf moderne Experten.

Meinerzhagen – Betritt man den Laden, hat man den Eindruck als sei man nicht mehr in Meinerzhagen, sondern ganz woanders. In einem der hippen Kölner Cafés vielleicht. „Le Barbu“ aber ist kein Café, sondern ein Barbershop. Dieses Geschäft, erzählt Inhaber Mehmet Durmaz, ist ein Männerwohnzimmer. Aber vor allem der Ort, an dem die Experten für Bart und Haar arbeiten, wie Durmaz sagt. An schwarzen Wänden hängen Kunstwerke, das Interieur ist antik und rustikal. Es läuft Musik aus vergangenen Zeiten, aus den 1920er Jahren, aus den 1960er und rockige Classics. Die Friseure für Haar und Bart sind ebenfalls „oldschool“, wie der Inhaber selbst sagt.

Anstelle von Model-Plakaten hängen Fotos von Kunden über den Spiegeln und demonstrieren das Handwerk der Barbiere und Friseure aus dem vergangenen Jahrhundert. Vor allem fallen die Gemälde auf. Sie alle hat er von einem Kunstsammler aus Köln erworben. Sie sollen dem Laden das gewisse Etwas geben. An der einen Wand hängt Kunst zum Thema Meer – sie soll auf die Freiheit hinweisen. Die Kunstwerke an den anderen beiden Wänden thematisieren zum einen Historisches, weil man nie vergessen dürfe, was mal war, wie Mehmet Durmaz sagt, zum anderen die Natur – „das Wichtigste, was wir haben“, findet der Inhaber.

Inhaber Mehmet Durmaz kommt ursprünglich aus Meinerzhagen und hat bereits einen gleichnamigen Salon in Lüdenscheid. © Lorencic, Sarah

Am 26. August hat der Barbershop eröffnet, aber bereits seit Ende 2022 war das Geschäft in Besitz von Mehmet Durmaz, der den Salon „Die goldene Schere“ übernommen hatte. Zwei Frisiertische für Frauen gab es daher bis vor Kurzem, dann hat sich der Inhaber entschieden, das Konzept umzuschreiben und seinem Laden in Lüdenscheid an der Bahnhofsallee anzugleichen. „Le Barbu“ gibt es bereits seit 2015 in Lüdenscheid, nun hat der gebürtige Meinerzhagener in seiner Heimatstadt einen Salon eröffnen wollen.

Hintergrund ist, dass viele Kunden aus Attendorn, Olpe und Siegen kommen. Der Weg nach Lüdenscheid aber sei ihnen aufgrund der A45-Sperrung zu weit geworden. Also kommt ihr Barbier in ihre Nähe, so Mehmet Durmaz‘ Überlegung. Gelernt hat der Meinerzhagener ebenfalls in seiner Heimat, genauer gesagt bei Figaro. Seinen Meister hat er in Köln gemacht. Nicht jede Stadt hat einen reinen Männersalon. Viele Friseure bieten auch den Service für Bärte an, aber der Meinerzhagener möchte keine halben Sachen machen und hat sich deshalb spezialisiert.

Passend zu dem klassischen Friseursalon, kann man im Barbershop auch noch Hüte, Fliegen und Hosenträger für den klassischen Style kaufen. Handgemachte Produkte aus Wipperfürth und Bayern gibt es hier. Für das Shop-in-Shop-Angebot kann man einfach reinkommen (Zur Alten Post 3, Meinerzhagen) wer Haare oder Bart schneiden lassen möchte, kann sich vorab online unter www.lebarbu.de Termine reservieren.