Neue Anlaufstellen für E-Autofahrer

In Meinerzhagen sind zwei neue Ladepunkte für E-Autos entstanden. © Julian Stratenschulte

Mehr Ladepunkte für E-Autofahrer in Meinerzhagen: Die Hagener Enervie-Gruppe treibt mit ihren Tochtergesellschaften Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid den Ausbau der Elektromobilität in der Region voran.

Meinerzhagen/Märkischer Kreis - Allein im ersten Halbjahr 2022 seien weitere 18 öffentliche E-Ladepunkte zusammen mit Kunden und Partnern projektiert und in Betrieb genommen worden. Dazu zählen auch die beiden Ladepunkte am Fröbelkarree (Fröbelstraße 3) in Meinerzhagen – siehe auch Info-Kasten.

Damit hat die Enervie-Gruppe in ihrem Versorgungsgebiet nach eigenen Angaben derzeit insgesamt 72 öffentliche Ladesäulen mit 144 Ladepunkten in Betrieb. Die Unternehmensgruppe mit ihren Tochtergesellschaften leiste somit einen wesentlichen Anteil, dass die Ladeinfrastruktur in der Region überdurchschnittlich gut sei: So liege das Verhältnis „öffentlich zugängliche Ladepunkte zu angemeldeten E-Autos“ in Meinerzhagen bei 1:14, in Hagen bei etwa 1:13 und in Lüdenscheid bei 1:14. Und auch in den anderen Städten und Gemeinden im Versorgungsgebiet sei der Trend fast überall positiv: Altena kommt auf ein Verhältnis von 1:13, Halver auf 1:12, Herscheid auf 1:7, Kierspe auf 1:16, Meinerzhagen auf 1:14, Neuenrade auf 1:5 und Schalksmühle auf 1:20. Damit liege die Region deutlich besser als der aktuelle NRW-Schnitt von 1:29 und auch im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt von 1:23.



Rund 85 Prozent der Ladevorgänge fänden jedoch im privaten Raum oder beim Arbeitgeber statt). Auch hier hätten die Unternehmen der Enervie-Gruppe in der Region bereits 426 Wallboxen für Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden projektiert.



Eine Übersicht zu den Ladepunkten in der Nähe gibt es hier. Beratung zu möglichen Ladekonzepten, Ladetechnik, Investitionsbedarf und Fördermöglichkeiten erhalten Interessierte beim Team Elektromobilität der Mark-E unter der Rufnummer 08 00/1 23 16 00, per E-Mail unter elektromobilitaet@mark-e.de sowie hier.

Ergänzend zur Beratung, Auswahl und Installation der Ladelösung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, können Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos zudem die Treibhausgas-Quote ihres E-Autos über die Mark-E oder Stadtwerke Lüdenscheid für den Handel registrieren und dabei einen Beitrag zur Energiewende leisten. Mehr Infos und die Registrierung finden Interessierte hier.