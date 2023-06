Katholischer Zweckverband zieht sich zurück: Bestand gesichert, Träger gesucht

Von: Simone Benninghaus

Der Kindergarten St. Christophorus in Valbert und das Pfarrhaus sollen an die Meinerzhagener Baugesellschaft verkauft werden. Diese möchte mit einem Anbau bauliche Voraussetzungen für die Einrichtung einer dritten Gruppe schaffen. Die Kita soll im nächsten Jahr von einem neuen Träger übernommen werden. © Benninghaus

Der Kita-Zweckverband des Bistums Essen gibt die Trägerschaft der Kita in Valbert ab. Aber es soll weitergehen - mit mehr Plätzen für unter Dreijährige.

Valbert – In Valbert wird es künftig weitere Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren geben. Im Kindergarten St. Christophorus möchte die Meinerzhagener Baugesellschaft als Investor die baulichen Voraussetzungen dafür schaffen. Hintergrund ist, dass der Kita Zweckverband sich aus der Trägerschaft zurückziehen will.

Wer der neue Träger der dann dreigruppigen Einrichtung werden wird, ist noch offen.

Der katholische Kindergarten in Valbert besteht seit 30 Jahren. Das Jubiläum soll in St. Christophorus noch in diesem Monat gefeiert werden. Die Trägerschaft wird sich dann im kommenden Jahr allerdings ändern, denn für die Einrichtung wird mit der Ausschreibung, die in Kürze erfolgen soll, ein Nachfolger für den bisherigen Träger gesucht. Zugleich möchte die Meinerzhagener Baugesellschaft dafür sorgen, dass das Gebäude saniert und erweitert wird. Das Pfarrhaus soll für einen geplanten Anbau zurückgebaut werden.

Gebietsleiterin: Keine neue Entwicklung

Anstoß für die Veränderung ist der Rückzug des katholischen Kita Zweckverbandes. Dieses Vorhaben sei nicht neu, sagte Gebietsleiterin Iris Leidel im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass der Zweckverband die Aufgabe von St. Christophorus zugunsten der bis zum Jahr 2030 in Meinerzhagen vorgesehenen Erweiterung des Katholischen Familienzentrums St. Martin um eine dritte Gruppe plane, darüber habe man die Stadt bereits vor fünf Jahren informiert.

Hintergrund sei, dass alle 250 Einrichtungen des Zweckverbandes hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in Augenschein genommen würden, um sie gegebenenfalls zu qualifizieren. Im Fall von St. Christophorus in Valbert fiel die Entscheidung zur Aufgabe und damit zugunsten des Kindergartens St. Martin in Meinerzhagen, für den langfristig eine weitere Gruppe eingerichtet werden soll.

Dass für die Kita St. Christophorus mit einem neuen Träger im kommenden Jahr ein nahtloser Übergang erfolgen könne, sei eine „glückliche Lösung für Familien“, sagte Iris Leidel im Pressegespräch.

Die Baugesellschaft hat sich in Meinerzhagen bereits mit dem Bau des Gebäudes für die Awo-Kita Farbenspiel an der Birkeshöh als Investor betätigt. Nach der Anfrage seitens der Stadt, ob man bereit sei, erneut eine Kita zu errichten, um in Valbert weiterhin notwendige Betreuungsplätze anbieten zu können, sei man bei der MBG schnell auf das bestehende Gebäude gekommen – dies auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, führte Geschäftsführer Oliver Drenkard aus.

Pastor bezieht neue Wohnung

Die MBG wird sowohl Kita-Gebäude als auch Pfarrhaus von der katholischen Kirchengemeinde übernehmen, für die sich wiederum ansonsten nichts ändern werde – „außer das der Pastor nicht mehr neben der Kirche wohnt“, wie der Pfarrbeauftragte Holger Kappes erläuterte. Für Pastor Stefan Beilicke werde man eine neue Wohnung suchen. Das Pfarrhaus, das unmittelbar neben der Kita liegt, wird für den geplanten Anbau weichen müssen, damit eine dritte Gruppe für die Kindertagesstätte eingerichtet werden kann.

Dies ist ganz im Sinne des Jugendhilfeträgers, denn in Meinerzhagen und Valbert fehle es an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren, berichtete Matthias Sauerland, Leiter des Fachdienstes Jugendförderung und Kinderbetreuung beim Märkischen Kreis.

Zu den 44 Plätzen, die es derzeit in der Kita St. Christophorus gibt, würden in der Einrichtung mit einer neuen Trägerschaft zehn weitere Plätze, diese dann für U3-Kinder, hinzukommen.

Über die Pläne und Strategien seien der Elternbeirat und die Eltern während eines Elternabends informiert worden, sagte Iris Leidel. Unter den Eltern habe vor allem Erleichterung geherrscht, dass der Betrieb weiter laufe.

Das Wichtigste sei, dass die Betreuung sichergestellt und darüber hinaus sogar erweitert werden könne und es einen nahtlosen Übergang für betroffene Familien geben wird – darin sind sich alle Beteiligten einig und das ist das Bestreben bei diesem Vorhaben. Wer der neue Träger des Kindergartens an der Ebbestraße in Valbert sein wird, soll bis zum Herbst feststehen, wenn nach dem Bewerbungsverfahren abschließend der Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises dem Vorschlag von Stadt und Jugendhilfeträger zustimmen muss. Geplant ist, dass dieser die Einrichtung mit Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August 2024 übernimmt. Im Jahr darauf soll dann die dritte Gruppe starten. In Valbert wird es damit weiterhin zwei Kindertagesstätten, der evangelische Kindergarten befindet sich neben dem Gemeindehaus In den Bäumen, geben.