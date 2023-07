Neue Methode verspricht Erfolg: Abnehmen mit der VR-Brille

Mithilfe der virtuellen Realität zu einer neuen Realität? Eine Psychologin aus dem MK hat ein einzigartiges Programm zum Abnehmen entwickelt. Und es wirkt, sagt sie. © Hugo Fuentes/imago

Valbert – VR-Brille auf die Nase, weniger Gewicht auf der Waage. Es ist ein einzigartiges Programm, das die Psychologin Dr. Ewa Budna aus Valbert entwickelt hat. Die 54-Jährige verspricht eine Gewichtsreduktion mithilfe einer VR-Brille und einer EMDR-Therapie – und kann bereits von ersten Erfolgen nach nur wenigen Wochen berichten. Wie das funktionieren soll, haben wir sie gefragt.

Es gibt so „verrückte Diäten“, von denen Klienten Ewa Budna erzählen. Manche essen nur Eier, andere zählen Kalorien ganz vehement, erzählt sie. Und meist trete dann der Jo-Jo-Effekt ein. Ewa Budna will dazu beitragen, dass Menschen zurück zu einem normalen Essverhalten kommen, das nicht von Emotionen bestimmt oder Verboten geregelt werde. Zu einer gesunden Ernährung gehörten keine Verbote, nur ein gesundes Maß. Da sei auch die Pizza mal erlaubt.

Und so kam ihr die Idee, Menschen beim Abnehmen zu helfen. Denn das Gewicht ist, wie sie bei vielen ihrer Klienten festgestellt hat, oft ein sehr großes und belastendes Problem. Mit Hilfe der EMDR-VR-Methode hat sie ein Programm zum Abnehmen entwickelt: EMDR-SlimVR. Es soll helfen, emotionales Essen zu überwinden und das Wunschgewicht zu erreichen.

Oft nutzten Menschen Essen, um ihre Emotionen zu regulieren, sagt Budna. Das können Stress, Langeweile oder Trauer sein. Wenn man die Auslöser für emotionales Essen nicht löse, könne es schwieriger sein, auf die natürlichen Signale des Körpers zu achten und ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Und hier könne die EMDR-Methode helfen, Belastungen, Emotionen, Erinnerungen oder negative Glaubenssätze zu verarbeiten, die das emotionale Essen auslösen, erklärt die Psychologin.

Mit der VR-Brille tauche man in eine virtuelle Welt ein, in der man seine Essgewohnheiten und sein Verhalten in Bezug auf Lebensmittel reflektieren und verändern könne. Setzt man die Brille auf, sitzt man zunächst in einer virtuellen Praxis auf einer Couch. Dreht man seinen Kopf, entdeckt man Bücherregale, ein Fenster und und ein großes Sofa. „Hallo Ewa“, spricht es aus der Brille, die die Psychologin selbst kürzlich nutzte und sechs Kilogramm abgenommen hat. Die Stimme leitet Schritt für Schritt durch die Therapie, wie Ewa Budna erklärt. Es bedarf keiner App oder weiterer Technik, alles ist in der Brille, erklärt die 54-Jährige.

Die EDMR-Therapie mit der VR-Brille dauert acht Wochen. Nach einem Gespräch und einer Einweisung mit Ewa Budna bekommt der Klient die Brille mit. Abgeklärt sein muss nur, dass hinter dem Übergewicht keine medizinische Indikation liegt wie etwa Diabetes, Schilddrüsenprobleme oder auch Depressionen. Wenn das alles ausgeschlossen werden kann, kann es losgehen. Während der Nutzung der Brille bleibt Ewa Budna für ihren Klienten stets erreichbar, was wichtig sei. Des halb werde die Brille nur an Therapeuten herausgegeben, sagt sie.

Jeder Mensch soll ein Experte für sich selbst werden, das ist das Ziel von Ewa Budna und ihren Therapien. Und für innovative Ideen, die Menschen dabei helfen können, ein besseres Leben zu führen, sei sie immer zu gewinnen.

Ihren Ursprung hat die Idee in der Corona-Pandemie, wie Ewa Budna erzählt. In ihrer Praxis in Valbert bietet die Psychologin die EMDR-Therapie an, eine psychotherapeutische Methode zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung – aber auch für vieles mehr, wie sie sagt. Die Methode, bei der der Patient den Fingern des Therapeuten, die von rechts nach links gehen, folgt (» INFOKASTEN), werde in Deutschland trotz ihrer durch Studien bewiesenen Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Ländern weniger praktiziert, wie Budna weiß.

In der Coronazeit kam eine Firma aus den Niederlanden, wo EMDR etabliert ist, wie Ewa Budna sagt, auf die Psychotherapeutin zu: Psylaris. Die Firma hat ein Programm entwickelt, das EMDR-Therapeuten und ihren Patienten helfen sollte, auch über Distanz die Therapien fortzuführen. Über das Programm EDMR-Remote konnte Ewa Budna in der Pandemie online mit ihren Klienten Therapiesitzungen abhalten – ihre Finger wurden am Bildschirm des Patienten durch eine Kugel ersetzt, die verfolgt werden musste. War es erst nur eine Alternative, ist die digitale Methode mittlerweile ein fester Bestandteil bei vielen EMDR-Therapeuten geworden, auch bei Ewa Budna. Zum einen kann sie so Patienten helfen, die nicht aus der Region kommen, zum anderen können die Patienten in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, was vielen Trauma-Patienten Sicherheit biete.

Die Beobachtung, dass virtuelle Reize reale Ängste auslösen, führte dazu, VR auch in das Spektrum therapeutischer Methoden einzubinden. Mit der VR-Brille können Patienten Ängste und Phobien auf ganz neue Art behandeln lassen. Bei Höhenangst etwa, stehen die Patienten in der virtuellen Realität auf einer Brücke während der Therapie. Bei einer Sozialen Phobie hält der Patient zum Beispiel eine Rede vor einem virtuellen Publikum. Ewa Budna ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Dachverbandes für Psychotherapie sowie Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Psychotraumatologie, Traumatherapie und Gewaltforschung und von den technischen Möglichkeiten und therapeutischen Möglichkeiten beeindruckt.