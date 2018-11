Glocken läuten zum ersten Mal

Meinerzhagen - Vier neue Glocken hängen nun im Turm der Meinerzhagener Jesus-Christus-Kirche. Am Sonntag werden sie eingeweiht.

Während eines festlichen Gottesdienstes, der um 10.30 Uhr beginnt, werden die neuen Glocken eingeweiht und in Dienst genommen. Nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen Glocken, deren Klang dann ebenfalls ertönt, wird im Gottesdienst zum ersten Mal das volle Geläut zu hören sein.

Die Glocken werden dementsprechend noch nicht zum Gottesdienst rufen. Der Gottesdienst beginne am Sonntag, wie in den zurückliegenden zwei Monaten, noch einmal in aller Stille, betont Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase. Die Predigt wird an diesem besonderen Tag der Superintendent des Kirchenkreises, Pfarrer Klaus Majoress, halten. Auch die Chöre der Gemeinde sollen zum festlichen Charakter des Gottesdienstes beitragen.

Im Anschluss sind alles Besucher zu Kaffee und Kuchen eingeladen. In der Johanneskirche findet aus gegebenem Anlass kein eigener Gottesdienst statt. Am 28. September um 18 Uhr läuteten die alten Glocken zum letzten Mal. Eine Aufnahme des Vollgeläuts wie auch der einzelnen ehemaligen Glocken sind am 7. Oktober auf YouTube veröffentlicht worden und dort zu hören. Hier der Link zum Video: https://youtu.be/NPyaHwztYNI