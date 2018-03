Vorfreude auf die neuen Glocken

+ © Jürgen Beil Pfarrerin Petra Handke neben der alten und maroden Glocke im Turm der Jesus-Christus-Kirche. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - „So etwas werden wir in unserer Generation nicht mehr erleben.“ Pfarrerin Petra Handke freut sich auf den Termin, an dem die neuen Glocken in der Jesus-Christus-Kirche aufgehängt werden.