Neue Filiale der Post - gleich neben der alten

Von: Frank Zacharias

Freuten sich über den neuen Standort der Post an der Derschlager Straße: der Regionale-Politikbeauftragte der Post Berthold Hoppe, Bürgermeister Jan Nesselrath, Filialinhaber Tim Terhuven mit Mitarbeiterin Heike Suhl, Post-Vertriebsleiter Martin Wittrock, Filialmitarbeiter Patrick Hieckmann und Sandra Clemens von der städtischen Wirtschaftsförderung (von links). © F. Zacharias

„Die Nachricht von der Schließung ging wie ein Blitz durch die Bevölkerung“, erinnerte sich Bürgermeister Jan Nesselrath am Mittwochmittag an die Nachricht, dass die Postfiliale an der Derschlager Straße 14 Ende Januar schließen würde. Doch der Schreck hielt nicht lange an.

Meinerzhagen – Nach nur einem Tag Pause konnte der Bürgermeister mit weiteren Offiziellen der Post die Nachfolgefiliale eröffnen – in unmittelbarer Nachbarschaft im Haus mit der Nummer 16.

Martin Wittrock, Vertriebsleiter der Deutschen Post in der Region NRW-Ost, freute sich, mit Tim Terhuven einen zwar jungen, aber durchaus schon im Postbereich erfahrenen Geschäftsstellenleiter im Verbund begrüßen zu können, der außerdem bewährte Kräfte der bisherigen Filiale im Team hat. In der „Versand-Welt“ werden neben postalischen Dienstleistungen auch Fahrkarten der MVG, Geschenkartikel, Kaffee, Versandzubehör und Zeitschriften verkauft.

„Post zur Grundversorgung unverzichtbar“

Jan Nesselrath indes betonte, das die Post zur Grundversorgung eines Ortes diene und unverzichtbar sei. Dass man nun nahezu nahtlos an das vorherige Angebot anschließe, freute das Stadtoberhaupt umso mehr.

Geöffnet hat die neue Filiale montags bis freitags von 8 bis 12 und von 14 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Die im Januar von der Post zunächst veröffentlichten Zeiten seien fehlerhaft gewesen, hieß es jetzt.