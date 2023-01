Neue Bäume für die Fußgängerzone

Von: Sarah Lorencic

Fünf Gold-Robinien: Die neuen Bäume für die Fußgängerzone wurden gepflanzt © Lorencic, Sarah

Im Oktober mussten in der Fußgängerzone an der Alten Post die fünf stadtbildprägenden Robinien gefällt werden. Jetzt wurden sie ersetzt.

Meinerzhagen - Nachdem ein Baum bei Sturm umgekippt war, wurden die restlichen Bäume überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Wurzeln faul sind. Damit war eine Fällung aufgrund des Sicherheitsrisikos „unvermeidlich“, wie es hieß. Im Bau- und Vergabeausschuss im vergangenen November wurde dann über die Neubepflanzung diskutiert und entschieden. Einstimmig bei einer Enthaltung haben die Mitglieder für die Gold-Robinie gestimmt. Die fünf neuen Bäume wurden nun eingepflanzt und haben eine Höhe von rund vier Metern. Wachsen können sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bis auf zehn Meter. Vor allem aber sind sie sind stadtklimafest, windfest und für den Standort nach Ansicht der Stadtverwaltung geeignet. Im Frühling wird man sich über eine weiße „Schmetterlingsblüten in hängenden Trauben“ freuen können, wie Fachliteratur verspricht. Die Blätter des Baumes sind gelblich grün bis goldgelb, was den Namen erklärt.