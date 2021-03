Neugründung eines Bauernhofs geplant

Thema im Bau- und Vergabeausschuss

+ © Jochen Helmecke Hier soll eine Pensionspferdehaltung eingerichtet werden. © Jochen Helmecke

Wenn am Ende des Verfahrens alle wichtigen Kriterien für die Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebes erfüllt sein sollten, wird es in absehbarer Zeit in Hohlinden eine Neuansiedlung geben.

Meinerzhagen - Geplant ist, dort eine Pensionspferdehaltung in Gruppenhaltung einzurichten. Zur bisherigen rechtlichen Bewertung konnte die Verwaltung den Mitgliedern des Bau- und Vergabeausschusses kürzlich in einer Sitzung des Gremiums über ein positives Votum der Landwirtschaftskammer berichten.

Empfehlung der Verwaltung

Diese hatte attestiert, dass das Vorhaben einem privilegierten landwirtschaftlichen Betrieb diene. Die Folge aus dieser Einschätzung: Die Verwaltung empfahl, das Einvernehmen zu erteilen. Auf dem Gelände neben und unterhalb des bestehenden Hauses in Hohlinden soll die Betriebseinrichtung erfolgen.