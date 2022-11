Neidischer Blick zur Herpine: Wie kann man die eigenen Freibäder verbessern?

Von: Sarah Lorencic

Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Mit Blick auf die Besuchszahlen in den Freibädern Meinerzhagens, stellt sich manchen die Frage, was andere Städte besser machen. Geht da mehr? Der Blick nach Halver, der Vorwurf an die Verwaltung.

Meinerzhagen – Der Sommer war frei von Corona-Bestimmungen und dafür oft voller Sonnenstunden. Der Gang ins Freibad war wieder uneingeschränkt möglich. Der Kartenverkauf der Freibäder in Meinerzhagen und Valbert zeigt im Vergleich zum Jahr 2021 daher einen Anstieg. Wurden in 2021 insgesamt 16 550 Karten verkauft, waren es in diesem Jahr 20 076, also rund 3500 mehr. Auch in Valbert gingen rund 2000 Karten mehr über die Theken (2021: 6906, 2022: 9230).



Eine Negativentwicklung stellt man mit Blick auf die verkauften Karten für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten fest. Waren es in 2021 9893 Tickets, waren es in diesem Jahr 8987. Das sind rund 900 Tickets weniger, obwohl es doch gerade Kinder sind, die Freibäder aufsuchen.



Vorgestellt wurden die Zahlen dem Ausschuss für Sport, Kultur und Denkmalpflege am Montagabend im Otto-Fuchs-Saal der Stadthalle. Zu Wort meldete sich zum Thema nur Astrid Kahlke von der Grünen-Fraktion. Sie wollte wissen, welche Überlegungen die Stadtverwaltung hat, um die Freibäder attraktiver zu gestalten. Denn, so ihr Vergleich: Das Waldfreibad Herpine in Halver habe 46 371 Besucher in seiner Saison vorzuweisen (wir berichteten). Auf diese Zahl kommt Meinerzhagen nicht einmal dann, wenn man die Kartenverkäufe beider Freibäder summiert.

Wie Eduard Hauf, Leiter des Fachdienstes für Bildung, erläuterte, gebe es „einige Dinge“, die man seitens der Stadtverwaltung umsetzen möchte. Dazu gehöre, wie man dem Haushaltsplanentwurf entnehmen kann, die Anbringung einer neuen Rutsche im Valberter Freibad. Im Großen und Ganzen aber müsse man auch immer vom wirtschaftlichen Aspekt aus betrachten, was die Stadt umsetzen kann. Um den Besuch ins Freibad auch unter Corona-Bedingungen attraktiv zu gestalten, habe man den Eintrittspreis reduziert. So halte man es auch jetzt, da die Wassertemperatur in den beiden Bädern aufgrund der Energiekrise gesenkt werden musste.



Die Einnahmen (inklusive Minigolf) sind wegen der Besucherzahlen dennoch stark gestiegen. 6657 Euro nahm das Freibad Meinerzhagen in 2021 ein und 22 641 in diesem Jahr. Auch in Valbert ist eine Steigerung auf 4490 auf 9230 Euro zu vermerken.