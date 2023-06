Nazi-Geschmier am Kriegsdenkmal

Von: Sarah Lorencic

Sofort entfernt wurden die Hakenkreuze und Davidsterne nachdem unsere Redaktion die Stadtverwaltung auf die Symbole hingewiesen hat. Zudem wurde das Gelände aufwendig gepflegt: Neben viel Grünschnitt-Arbeiten wurden auch die Grabsteine von Moos befreit. © Lorencic, Sarah

Hier gedenkt man den gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Doch an einen Gedenkstein wurden Hakenkreuze und Davidsterne hineingeritzt.

Meinerzhagen – Es sind Symbole, die offenbar die schlimmsten Erinnerungen an den Nationalsozialismus wecken sollen: Das Hakenkreuz, das als Ausdruck von Nationalismus und Antisemitismus dient, und der Davidstern, von den Nationalsozialisten auch als „Judenstern“ bezeichnet und als Zwangskennzeichen für Juden genutzt, um sie zu stigmatisieren. Hin und wieder tauchen diese Symbole als Schmierereien an Fassaden, Stromkästen oder anderen öffentlichen Flächen auf. In diesem Fall wurden die beiden Symbole am Ehrenmal an der Hochstraße in einen Gedenkstein geritzt.

Der ehemalige Friedhof an der Hochstraße entstand nach Schließung des alten Kirchhofs an der Jesus-Christus-Kirche und wurde nur über eine vergleichsweise kurze Zeit bis zur Eröffnung des neuen Friedhofs an der Heerstraße um 1890 belegt. Auf dem Gelände befinden sich das Kriegerehrenmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg, die Gedenksäule für die Gefallenen des Deutschen Krieges 1864 bis 1866 und einige noch verbliebene Grabsteine.

Unsere Redaktion hat die Stadtverwaltung auf die eingeritzten Symbole aufmerksam gemacht. Umgehend wurden diese von Mitarbeitern des Bauhofs, die, wie Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar auf Anfrage erklärt, für die Pflege des Ehrenmals zuständig sind, weggeschliffen. Die Symbole „müssen, wie es scheint, relativ frisch dort eingeritzt worden sein. Diese Beschädigung des Steins war keinem der Bauhofmitarbeiter und auch mir bisher nicht bekannt“, sagt Friedrich Rothaar.

Erst vor einer Woche, an Fronleichnam, wurde die dritte Informationstafel, die an jüdisches Leben in Meinerzhagen erinnern soll, eingeweiht. Zu Gast waren auch Nachkommen der jüdischen Familie Stern, die einst in Meinerzhagen gelebt hat. Einige sind damals noch rechtzeitig ins Ausland geflohen, andere wurden von Nationalsozialisten getötet.

Nachfrage bei Christina Först, die sich in Meinerzhagen dafür einsetzt, dass diese Geschichten und das jüdische Leben nicht vergessen werden – sei es mit Stolpersteinen oder den Info-Tafeln. „Wir sind als Initiative in Meinerzhagen präsent und erhalten viel Zuspruch aus der Bevölkerung, mittlerweile auch von Menschen, die das vorher kritisch sahen“, sagt Först von der Initiative Stolpersteine Meinerzhagen. Von Schmierereien dieser Art hat sie hin und wieder gehört, zum Beispiel an der Mauer an der Umgehungsstraße. Einmal wurden auch Stolpersteine zerkratzt. Sie vermutet aber, dass die Präsenz der Initiative dazu beiträgt, dass rechte Parolen in Meinerzhagen eher selten zu finden sind. Sie lobt die schnelle Reaktion der Stadt, die umgehend die Hakenkreuze am Ehrenmal entfernt hat.

Doch geraten das Ehrenmal und die jüdischen Friedhöfe in Vergessenheit? Moosbewuchs auf sämtlichen Grabsteinen an der Hochstraße könnten diesen Eindruck erzeugen. Mit dem Abschleifen der Hakenkreuze wurden die Grabsteine jedoch vom Moos befreit. Das Ehrenmal erstrahlt wieder.

Einen Blick auf die jüdischen Friedhöfe hat Christina Först. Auch hier, sagt sie, werde nicht regelmäßig die Umlage gepflegt, oft nur auf Hinweis. Das Gras wachse hoch, Äste liegen nach Stürmen länger herum und auch im Winter ist der Zugang meist glatt. Auf Hinweis aber erfolge die Pflege seitens der Stadt umgehend und sorgfältig, was sie wiederum sehr freut. Wichtig war die Pflege jetzt vor allem, weil vergangene Woche Nachkommen die Gräber ihrer Angehörigen besucht haben. Zahlreiche kleine Steine, die traditionell auf die Grabsteine gelegt werden, zeigen, dass hier niemand vergessen ist.

Der jüdische Friedhof an der Heerstraße liegt ohne eigenes Hinweisschild recht versteckt neben dem katholischen Friedhof, ist aber frei zugänglich, im Gegensatz zu vielen anderen, die zum Schutz abgeschlossen sind. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es diesen und einen weiteren jüdischen Friedhof am Schwarzenberg gibt – übrigens zwei von zwölf im ganzen Märkischen Kreis. Den genauen Weg zu beiden weist jetzt die neue Infotafel Mit Blick auf jüdische Friedhöfe hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen im März den Antrag „Geschichte für die Zukunft erhalten – Verantwortung für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen weiterhin nachkommen“ der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP beschlossen. Dazu geben die Sprecher ein klares Statement ab (» KASTEN). Die jüdischen Friedhöfe stellen wir in einem weiteren Teil ausführlich vor.