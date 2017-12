Nahost-Experte Michael Lüders will andere Sicht auf Syrien-Krieg geben

+ © Christoph Mukherjee Der Islamwissenschaftler Michael Lüders spricht am 8. Februar in der Stadthalle über den Syrien-Krieg. © Christoph Mukherjee

Meinerzhagen - Wer glaubt, dass im Syrien-Krieg Russland, das Assad-Regime und die Dschihadisten die alleinigen schlimmen Konfliktparteien sind, der könnte sich für eine KuK-Veranstaltung im kommenden Jahr besonders interessieren: Michael Lüders hält am Donnerstag, 8. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle einen Vortrag unter dem Titel „Die etwas andere Sicht auf den Krieg in Syrien“.