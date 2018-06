Nachfrage nach Tagesmüttern: "Wir haben bisher alle Kinder unterbekommen"

Meinerzhagen - „Früher suchte man eine Tagesmutter, wenn man keinen Platz im Kindergarten bekommen hatte.“ Das habe sich gewandelt, berichtet die Fachberaterin für Kindertagespflege Lillian Tanzius. „Viele Eltern wünschen sich heute ganz bewusst einen Kindertagespflegeplatz für ihren Nachwuchs.“

Die Nachfrage im Awo-Kindertagespflegebüro Märkischer Kreis ist steigend. Dramatisch ist die Situation aber noch nicht. Kreisweit bilden die beiden Volmestädte zwar das Schlusslicht, was die Versorgung im U3-Bereich betrifft. Für den Bereich der Kindertagespflege sei es sowohl in Kierspe als auch in Meinerzhagen bislang jedoch immer gelungen, für alle Kinder einen Betreuungsplatz zu finden. „Wir haben bisher immer alle Kinder unterbekommen. Wartelisten führen wir nicht.“

Gleichwohl sei der Bedarf für Betreuungsplätze groß. 15 Tagespflegepersonen gibt es derzeit in Meinerzhagen, aktiv von diesen sind zwölf. Für Kierspe sieht die Zahl etwas besser aus, hier sind 22 Personen in der Kindertagespflege tätig. In Meinerzhagen stehen 49 Betreuungsplätze zur Verfügung, in Kierspe sind es 56. „Zwar haben einige Tagesmütter ihre Tätigkeit aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben, das konnten wir jedoch gut auffangen, weil andere dafür ihre Plätze aufgestockt haben“, berichtet Fachberaterin Johanna Kniewel.

Gleichwohl würde das Kindertagespflegebüro die Anzahl der Tagespflegeeltern gerne aufstocken. Zuwachs wird im September erwartet, wenn nach einem erforderlichen Qualifizierungskurs vier neue Tagesmütter in Meinerzhagen und eine in der Nachbarstadt Kierspe aktiv werden. Derzeit seien alle Kindertagespflegeplätze vergeben. Das gelte auch bereits für die Nachrückerplätze, die ab August frei werden, wenn einige der Kinder den Kindergarten besuchen.

Als Grund für die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen bei einer Tagesmutter sieht Lillian Tanzius vor allem die individuelle Betreuungsmöglichkeit. „Wer beispielsweise im Schichtdienst arbeitet, für den ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn das Kind bereits um sechs zur Tagesmutter gebracht werden kann oder abends erst später abgeholt werden kann.“ Die Betreuungszeiten könnten auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. „Viele Eltern schätzen außerdem die familiennahe Anbindung“, wissen die Fachberaterinnen, betonen aber auch, dass zwischen Kindertagespflegebüro und Kindergärten eine gute Kooperation bestehe.

Dass sich die Wahrnehmung der Kindertagespflege in den letzten Jahren positiv gewandelt habe, freut die Beraterinnen Lillian Tanzius und Johanna Kniewel dennoch: „Wenn sich Mütter austauschen und in Krabbelgruppen erzählt, dass man mit der Betreuung zufrieden ist, ist das natürlich die beste Werbung.“