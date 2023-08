Nach Unfall in Mühlhofe: 84-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Von: Frank Zacharias

Teilen

Die beiden Fahrzeuge kollidierten in Mühlhofe auf der L539. © Feuerwehr Meinerzhagen

Der 84-jährige Meinerzhagen, der am vergangenen Donnerstag in einen Unfall in Mühlhofe verwickelt war, ist am Sonntag im Krankenhaus Attendorn infolge seiner schweren Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Meinerzhagen – Der Mann war aus Richtung Rinkscheid zur L 539 gefahren und wollte hier nach links in Richtung Attendorn abbiegen. Wie die Polizei nach dem Unfall berichtete, übersah er dabei einen 51-jährigen Audi-Fahrer, der in Richtung Meinerzhagen unterwegs war.

Der mutmaßliche Unfallverursacher musste von Feuerwehr und Rettungsdienst aus seinem Auto befreit werden. Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock, der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.