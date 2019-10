Tolle Nachricht: Für Leonard wurde offenbar ein Spender gefunden!

Meinerzhagen - Eine tolle Nachricht gab es am Mittwochnachmittag für den sechsjährige Leonard aus Meinerzhagen. Für den kranken Jungen hatte es vielerorts Typisierungsaktionen für potenzielle Stammzellenspender gegeben. Offenbar mit Erfolg!

Wie der engagierte Helfer Marius Osenberg über das soziale Netzwerk Facebook mitteilte, sei ein Spender für Leonard gefunden worden.

"Mit Erlaubnis der Eltern, darf ich euch ein ,kleines` Geheimnis verraten: Es wurde ein passender Spender für Leonard gefunden !!!!", schrieb Osenberg in der Gruppe "Du bist Lüdenscheider, wenn...". Die Kommentare dazu fielen entsprechend begeistert aus.

Mehr als 1300 Menschen ließen sich für Leonard registrieren

Das Schicksal des kleinen Leonard hatte die Menschen im südlichen Märkischen Kreis berührt. In Kierspe, Meinerzhagen, Halver und Lüdenscheid kam es zu Typisierungsaktionen. Mehr als 1300 potenzielle Spender hatten sich registrieren lassen.

Leonard ist an der Krankheit MDS erkrankt. Normalerweise erkranken an dem Myelodysplastischen Syndrom Erwachsene ab 60 Jahren – und zwar selten so schwer wie Leonard. Während bei leichteren Formen der MDS eine medikamentöse Behandlung möglich ist, hilft bei Leonard nur eine Stammzellenspende. „Findet sich ein Spender, dann sind die Heilungschancen allerdings ausgesprochen gut“, sagte Mutter Olga Enns.