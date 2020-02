Nach Sabine: Viele Schäden werden jetzt sichtbar

Meinerzhagen - Anstrengende Tage liegen hinter den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen. Nachdem Sabine in der Nacht zu Montag bereits einige Schäden hinterlassen hatte, musste die Wehr auch am Dienstag noch Folgen des Sturms beseitigen.

So lagen am Dienstagmorgen etwa in der Ortslage Kropplenberg Hindernisse auf der Straße, bereits am Montagnachmittag musste die Wehr unter anderem zu einem Sturmschaden an einem Gebäude am Löher Weg ausrücken.

Einige Schäden dürften erst im Laufe der nächsten Tage sichtbar werden – insbesondere in den Wäldern. So hat Sabine auch in einem Waldstück oberhalb der Fischbaubrücke ihre Spuren hinterlassen.

Mit den „Standardeinsätzen“ war in den vergangenen Tagen also viel zu tun für die Feuerwehrleute, sodass der stellvertretende Feuerwehrchef Christian Bösinghaus nicht nur froh ist, dass durch Sabine keiner seiner Kameraden verletzt wurde, sondern auch die Arbeitgeber der Ehrenamtler Verständnis zeigten. „Das ist bei der Menge an Einsätzen sicher nicht selbstverständlich“, betonte Bösinghaus.

Und: Der nächste Sturm kommt auf NRW zu. Am Wochenende droht wieder ein Unwetter mit Orkan über dem Westen. Die Prognosen erinnern an Sabine.