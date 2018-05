Endlich freie Fahrt durchs Listertal

+ © Helmecke Am Donnerstag arbeiteten die Mitarbeiter der Firma Trippe noch an der Bankette, um die Listerstraße für die Fahrt freigeben zu können. © Helmecke

Auf diese Nachricht haben die Anwohner des Listertals lange gewartet: Nach mehr als einem Jahr wird die Vollsperrung des etwa 4,5 Kilometer langen ersten Bauabschnitts am Montag aufgehoben. Von da an ist das Fahren auf der in weiten Teilen komplett fertiggestellten Straße auch legal möglich.