Nach Haarspende: Englischer Verein dankt Stella und Mia

Von: Birgitta Negel-Täuber

Teilen

Urkunden fürs Haareschneiden: Stella (links) und ihre Schwester Mia freuen sich gemeinsam mit Friseur Pietro Trisolini über die Urkunden, die sie für ihre Haarspenden erhalten haben. © Negel-Täuber, Birgitta

Vor zwei Wochen ließen sich Stella und Mia Criveller ihre langen Haare abschneiden und beschlossen sie zu spenden. Die Zöpfe liegen noch bei Crivellers zuhause, aber nicht mehr lange.

Meinerzhagen – Auf dem Umweg über den Bericht in der Meinerzhagener Zeitung erfuhr der „Little Princess Trust“ von der Spende. Der englische Verein ist auch in Deutschland aktiv; er hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder mit Perücken zu versorgen, die ihre Haare durch eine Chemotherapie oder kreisrunden Haarausfall verloren haben. Denn: Haarausfall ist für die Kinder eine zusätzliche psychische Belastung. Auch wenn eine Perücke die Krankheit nicht heilen kann, so kann sie wenigstens dafür sorgen, dass die Kinder sich wieder gerne im Spiegel sehen und angstfrei aus dem Haus gehen.



Echthaar-Perücke hält ein Jahr

In Deutschland beteiligen sich die Krankenkassen an der Versorgung mit Perücken, aber der Festzuschuss fällt sehr unterschiedlich aus und Echthaar-Perücken sind teuer. „Rund 1300 Euro“, schätzt Nils Rieswick aus dem münsterländischen Velen, der in seinem Salon ebenfalls Perücken anpasst.



Ungefähr ein Jahr hält eine Echthaar-Perücke, dann muss sie aufgearbeitet oder ersetzt werden. Drei bis vier Zöpfe, je nach Kopfgröße, werden dafür benötigt. Kinderhaar sei qualitativ besser, die Perücken hielten länger als die aus Erwachsenenhaar, erläutert Ina Putzler von der Firma Aderans. Glätteisen, Dauerwelle oder Färben strapaziert die Haare im Laufe der Jahre, damit haben Kinder in der Regel noch keine Berührung. Beim Perückenmacher werden die Haare dann gekämmt, sortiert, bei Bedarf gefärbt, um sie der Ursprungsfarbe des Kunden anzupassen und anschließend geknüpft. Das ist zeitaufwendig und macht das Produkt teuer.



Kinder sind hilfsbereit

Haarspenden tragen deshalb dazu bei, die Kosten zu senken. Kunsthaar ist bei Kindern übrigens keine Alternative. Der Unterschied ist unübersehbar und die Perücken halten längst nicht so lange.



Viele Perückengeschäfte bekommen immer wieder Haarspenden, auch von Kindern. „Sie sind hilfsbereit“, weiß Ina Putzler. „und wie wichtig Haare sind, können sie spontan nachvollziehen.“



So war es wohl auch bei Stella und Mia. Mit ihrer Mutter kamen sie noch einmal in den Salon Figaro und nahmen aus den Händen von Inhaber Pietro Trisolini eine Dankesurkunde in Empfang, ausgestellt vom Little Princess Trust.