Viele Fragezeichen nach Großbrand im MK

Von: Frank Zacharias

Gänzlich zerstört ist der Dachstuhl der Buchholz-Villa an der Hauptstraße in Rönsahl. © Rainer Crummenerl

Der Besitzerwechsel war längst vollzogen, der Rückbau abgeschlossen: Die Villa Buchholz in Rönsahl war auf einem guten Weg zurück zu altem Glanz. Für den 27. Oktober war ein großer Gutachter-Termin geplant, um die weiteren Sanierungsschritte in die Wege leiten zu können. Doch daraus wurde nichts.

Meinerzhagen - Der Dachstuhl des 184 Jahre alten Gebäudes brannte in der Nacht zum 23. Oktober komplett nieder, die Löscharbeiten zogen immense Schäden im gesamten Gebäude nach sich. Wie es jetzt weitergehen kann? Unklar, wie Barbara Hemicker im Gespräch mit der MZ erzählt.

Hemicker wurde von der neuen Eigentümerfamilie mit dem Umbau der historischen Villa beauftragt. So erschüttert die Architektin bereits war, als sie die Immobilie nach dem Besitzerwechsel 2021 zum ersten Mal in Augenschein nahm, so fassungslos war sie am Samstagabend, als sie sozusagen in Doppelfunktion an den Brandort eilte: Hemicker ist auch Mitglied der Kiersper Feuerwehr, konnte ihren Kameraden wertvolle Tipps geben, welche Stellen man beim Betreten besser meiden sollte, um nicht Leib und Leben zu gefährden.



Fassungslosigkeit über Gerüchte

Und als wäre es nicht ohnehin schon ein Wochenende zum Vergessen gewesen, war Barbara Hemicker am Sonntag auch noch mit ersten Gerüchten konfrontiert, die eine „heiße Sanierung“ mutmaßten und Versicherungsbetrug witterten. „Darüber ärgere ich mich maßlos“, sagt die Architektin, die in engem Kontakt zum Eigentümer steht: „Das ist Unsinn und das sind Unterstellungen, die mich wirklich ärgern!“



Brandstiftung schließt aber auch Hemicker selbst nicht aus – hält sie sogar für wahrscheinlich. „Das einzige, was noch am Strom war, war eine Tauchpumpe im Kellergeschoss“, sagt die Architektin. „Alles andere haben wir schon Anfang des Jahres vom Strom getrennt.“ Ein Kurzschluss kommt für sie als Brandursache nicht in Frage.



Verdacht auf Brandstiftung hat sich erhärtet

Die Polizei ermittelt weiter, wie sie am Freitag auf MZ-Anfrage erklärte. Ein abschließendes Ergebnis liege noch nicht vor, „aber wir ermitteln in Richtung Brandstiftung“, hieß es. Denn der Verdacht einer mutwilligen Zerstörung habe sich nach Begehung der Räume durch einen Sachverständigen erhärtet.

Der Brandort wurde mittlerweile wieder freigegeben, sodass auch Eigentümer und die Architektin die Immobilie betreten dürften. „Aber da werden wir natürlich sehr vorsichtig sein“, sagt Barbara Hemicker, die ungebetene Gäste nur vor einem illegalen Betreten der Villa Buchholz warnen kann. „Ich kenne die Stellen, auf die man nicht treten sollte, um nicht plötzlich einzubrechen.“

Vom Abriss zur Sanierung ist alles möglich

Statt der Gutachter, die sich am Donnerstag die weiteren Sanierungsmöglichkeiten der Villa anschauen sollten, gehen nun Inspekteure im Auftrag der Versicherungen an die Arbeit, um den Schaden bemessen zu können. „Bislang“, sagt Hemicker, „ist alles möglich, vom Abriss bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.“

Sollte das Gebäude 184 Jahre nach seinem Bau tatsächlich abgerissen werden, hätten mutmaßliche Brandstifter dem Ort einen Bärendienst erwiesen. Schließlich planten die neuen Besitzer, die Villa von einem großzügigen, Einfamilien- in ein Mehrfamilienhaus mit etwa 400 Quadratmetern Gesamtwohnfläche zu verwandeln – Arztpraxis inklusive. Was dafür hätte getan werden müssen, sollte nach dem erfolgten Rückbau eben jener Gutachtertermin zeigen, der am vergangenen Donnerstag hätte stattfinden sollen.



Tapeten in bis zu acht Schichten

Fest stand jedoch für Barbara Hemicker schon vorher, dass der Zustand der Immobilie zu wünschen übrig lässt. „Hier fand in den letzten Jahrzehnten ein nicht wirklich optimaler Innenausbau statt“, sagt die Architektin fast noch diplomatisch, um kurz darauf deutlicher zu werden: „Nachdem die letzten Mieter herausgezogen sind, war das Gebäude in einem erbärmlichen Zustand.“ Die „Bausünden“ klingen verheerend.

Tapeten in teilweise acht Schichten, in denen sich die Feuchtigkeit sammelte, fehlerhaft verlegte Heizungsrohre, ein Stilmix aus Vinyl, Laminat und Parkett – teils übereinander verlegt –, der alles andere als denkmalwürdig ist, obwohl das Gebäude eben das ist: denkmalgeschützt. „Wir mussten jetzt erst mal die tragenden Hölzer auf Standfestigkeit überprüfen, haben alles Historische natürlich dokumentiert, um es dem Landschaftsverband vorzulegen“, blickt Hemicker auf die zurückliegenden Monate zurück.

Fest steht nun: Es wartet noch viel Arbeit auf die Architektin und Gutachter, ehe dann der Bautrupp loslegen kann. Ob der dann aber wiederaufbaut oder die altehrwürdige Villa tatsächlich abreißen muss, ist noch völlig offen.

Eigentümer lobt private Belohnung für Hinweise aus

Frust und Ärger über den Brand in der Villa Buchholz sind nicht nur bei der Architektin groß, sondern natürlich auch beim neuen Eigentümer der Immobilie. Michael Hettich aus Marienheide hat das Gebäude im vergangenen Jahr gekauft, um es auf Vordermann zu bringen. Viel Arbeit ist bereits in das Objekt geflossen – der Dachstuhlbrand am vergangenen Wochenende war ein herber Rückschlag für das Projekt, mit dem Hettich nun nahezu wieder am Anfang steht.



Dabei hat sich die Sanierung bislang ohnehin schon als aufwendiger erwiesen als erwartet: „Die obere Denkmalbehörde setzt uns da wirklich zu. Das ist schon anstrengend“, spricht Hettich von den strengen Maßnahmen, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe dem Eigentümer einer denkmalgeschützten Immobilie auferlegt. Leichter war da schon die erste Maßnahme, die der neue Besitzer nach dem Kauf durchführte: Der kleine Park rund um das Gebäude wurde durchforstet und freigeschnitten, damit auch die Nachbarschaft freien Blick auf das ehrwürdige Rönsahler Anwesen hat.



„Meine Frau ist Kiersperin, ich bin immer hier vorbeigefahren und habe mich schnell für das Gebäude begeistert“, erklärt Michael Hettich seine Investition in das alte Gemäuer. Und in das soll nicht umsonst so viel Arbeit und Geld geflossen sein.



„Für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung eines Brandstifters führen, lobe ich eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro aus!“, sagt Hettich, der betont, dass es sich um seinen privaten Versuch handelt, den oder die Täter zu ergreifen, die den Brand gelegt haben. Denn dass es so war, davon ist auch Michael Hettich angesichts der Rahmenbedingungen überzeugt (siehe obenstehender Text).

Und vielleicht zerstreut das auch die Gerüchte, die seine Architektin Barbara Hemicker zuletzt so geärgert haben: „Uns eine ,heiße Sanierung‘ vorzuwerfen, erfüllt schon den Straftatbestand der Verleumdung und ärgert auch mich sehr!“, sagt der Eigentümer, der nun hofft, dass das Gebäude noch zu retten ist.