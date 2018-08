Brandstiftung ausgeschlossen

+ © Jochen Helmecke An der Giebelwand sind doch erhebliche Brandschäden zu erkennen. Das „Mobiliar“ von zwei der vier Werkstattgaragen ist zum großen Teil beschädigt. © Jochen Helmecke

Valbert - „Wir richten gerade die Versorgungsleitungen für den vom Brand im Wesentlichen unbeschädigten Werkstattbereich wieder her. In der nächsten Woche können wir dann dort weiterarbeiten“, so Andreas Abel am Donnerstag an der Brandstelle.