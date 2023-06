Nach Brand bei Polterabend: Verdacht auf Brandstiftung

Von: Frank Zacharias

Foto vom Tag des Feuers: Am Einsatzort gab es eine starke Rauchentwicklung. © Benninghaus, Simone

Der Brand, der am Samstagabend auf einem Hof in Werkshagen ausbrach, könnte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Das teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen am Montag mit.

Meinerzhagen – Um 20.52 Uhr hatte die Feuerwehr am Samstag die erste Alarmierung erreicht. Die Löschgruppe Lengelscheid rückte zu dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Werkshagener Straße aus, wo drei Wohnwagen und ein Heuschober in Flammen standen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen bei der Feier anwesende Personen unter anderem mit dem später abgebrannten Schrott-Auto um das Veranstaltungsgelände gefahren sein. Kurze Zeit später entzündeten sich – die Polizei vermutet aufgrund der dabei entstandenen Hitze, „umliegende oder mutmaßlich zum Teil bewusst auf das Fahrzeug aufgebrachte Gegenstände“.

Daher hatte die Polizei noch am Tattag Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Wipperfürther. Die weiteren Hintergründe würden nun ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 54/9 19 90 entgegen.