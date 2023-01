Nach Aus für Postfiliale: Neuer Standort - in unmittelbarer Nähe

Von: Frank Zacharias

Teilen

Derzeit noch Hermes-Annahmestelle, ab Februar neue Postfiliale: der „Sale-Shop“ an der Derschlager Straße - in unmittelbarer Nachbarschaft zur aktuellen Filiale. © Zacharias, Frank

Am 30. Januar endet die Ära der Postfiliale an der Derschlager Straße - auf einen Filialservice werden die Meinerzhagener aber auch danach nicht verzichten müssen. Und dafür müssen sie sich nicht wirklich umgewöhnen.

Meinerzhagen - Wie die Deutsche Post am Montag bekannt gab, wird am 1. Februar in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Filiale eröffnet - und zwar im derzeitigen „Sale-Shop“ an der Derschlager Straße 16, der dann „Versand-Welt“ heißen soll.

„Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Meinerzhagen weiter sichergestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Post.

Auch in der neuen Filiale können dann zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets gekauft werden. Und auch die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service würden zum Angebot der neuen Filiale gehören.

Postfiliale mit neuen Öffnungszeiten

Mit dem neuen Standort gehen auch neue Öffnungszeiten einher: So hat die Postfiliale an der Derschlager Straße 16 ab 1. Februar von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. So wirbt die Post denn auch mit „verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten“, hat die bestehende Filiale an der Derschlager Straße 14 doch nur montags bis freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und samstags gar nicht geöffnet.

Die Post weist darauf hin, dass auch in der neuen Filiale das Postgeheimnis gewahrt bleibe. „Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.“