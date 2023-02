Nach 30 Jahren: Kunst-Waggon im MK soll weg

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Seit 30 Jahren steht der „Photo-Waggon“ hinterm Haus von Künstler Peter Sevriens, am alten Valberter Bahnhof. Ende Januar erhielt die Familie die Aufforderung der Deutschen Bahn Netz AG, den Wagen von ihrem Grundstück zu entfernen. Dagegen will sich der 80-Jährige wehren. © Lorencic, Sarah

Dieser Waggon ist nicht einfach ein Waggon. Er ist ein Kunst-Projekt. Die Deutsche Bahn will, dass er entfernt wird. Der 80-jährige Eigentümer wehrt sich dagegen.

Valbert – An diesem Mittwoch, 15. Februar, läuft die Frist ab. Dann soll der Güterwaggon, der seit mehr als 30 Jahren am Valberter Bahnhof steht, entfernt sein. So verlangt es die Deutsche Bahn Netz AG in einem Schreiben, das Ende Januar bei Peter Sevriens im Briefkasten lag. Weiter heißt es: „Dieser illegal abgestellte Güterwagen wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt beanstandet, weshalb wir Sie hiermit auffordern, diesen kurzfristig zu entfernen.“ Sollten Peter und Karin Sevriens der Frist nicht nachkommen, fühle man sich gezwungen, weitere Schritte einzuleiten, heißt es in dem Brief, der der Redaktion vorliegt, abschließend.



Eine Sache steht fest: Der Waggon wird auch am Mittwoch noch an Ort und Stelle stehen. Peter Sevriens kann den plötzlichen Willen der Deutschen Bahn nicht verstehen und ist sicher, dass die Verantwortlichen nicht wissen, um was für einen Güterwagen es sich handelt. Der Waggon ist ein Kunstobjekt –von innen und von außen.



Keinen Sinn für Kunst?

Aber auch Peter Sevriens wird den Verantwortlichen wohl kein Begriff sein. „Schon immer ungewöhnlich, schon immer eigenartig, schon immer herausragend schräg, aber immer mit dem sicheren Gespür tieferen Sinns. Er war unter anderem Pressefotograf, Antiquitätenhändler und Kneipenbesitzer, aber vor allem eins war und ist er: Ein ganz besonderer Künstler“, schrieb unsere Redaktion über den 80-Jährigen 2022 anlässlich seiner Ausstellung in Köln zu Joseph Beuys.



Peter Sevriens, der seit vielen Jahren in der „Art Station“, dem alten Bahnhof in Valbert lebt, bleibt anlässlich der derzeitigen Situation vorerst entspannt und glaubt noch an ein gutes Ende. Andernfalls, kündigt er an, „werde ich mich sehr stark wehren“. In einem Telefonat, das am 27. Januar geführt wurde, hieß es, der Waggon sei eine Sichtbehinderung. Kopfschütteln bei der Familie Sevriens.



Photo-Waggon ist bekannt in der Kunstszene

Der an den Gleisen abgestellte Waggon hat mehr als 30 Jahre niemanden gestört. Und seit rund zwei Jahren, seit dem Hochwasser, fährt auf den Schienen hinterm Haus nichtmal mehr ein Zug. Zuvor waren es lediglich Güterzüge, die Steine aus dem nahe gelegenen Steinbruch transportierten.



Der Kunst-Waggon stammt ursprünglich aus Lüdenscheid. Der 80-Jährige hat ihn vor mehr als drei Jahrzehnten geschenkt bekommen. Zu sehr habe ihn der Anblick des Wagens an die 1940er-Jahre erinnert, erzählt er: Als Juden mit solchen Waggons in Konzentrationslager deportiert wurden. Er wollte dieses Bild verändern und machte den Waggon zu einem Kunstobjekt, zum Photo-Waggon.



Darin waren schon unzählige Menschen. In den 1990er-Jahren stand der Photo-Waggon auf den Internationalen Fototagen Herten sowie auf der Kölner photokina. Auch an den Eurodance-Star DJ Bobo kann sich Peter Sevriens noch gut erinnern. Vor allem aber waren es Kunststudenten und -interessierte, die sich die Ausstellung im Waggon angesehen haben. Das sollte auch jetzt von der Deutschen Bahn jemand tun, „um sich selbst zu überzeugen“, dass der Güterwagen nicht entfernt werden kann, findet Peter Sevriens. Abgesehen davon, wüsste der Künstler auch nicht, wie er den Güterwagen entfernen sollte. Mal eben wegstellen kann man einen ihn nun mal nicht. Ein Kran wäre notwendig – und der kostet viel Geld.

Fraglich bleibt, woher die Deutsche Bahn von dem Waggon plötzlich Kenntnis bekommen hat. Wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage der Redaktion sagt, sei vor unbekannter, aber nicht allzu langer Zeit, eine Bahnübergangsschau durchgeführt worden. Dabei habe das Eisenbahn-Bundesamt den Waggon festgestellt und beanstandet. Es bestehe aufgrund der Sichteinschränkung eine Sicherheitsgefahr. In Zukunft würden wieder Züge auf den Gleisen fahren, kündigt der Bahnsprecher an. Bis der Waggon entfernt ist, wurde die Geschwindigkeit als Vorsichtsmaßnahme bereits reduziert. Aber man wolle eine dauerhafte Lösung: Der Kunst-Waggon muss weichen. Peter Sevriens möchte das aber nicht akzeptieren und wünscht sich stattdessen eine Weiche für die Kunst und Kultur. Die Bahn, so der Sprecher, wolle nun das Gespräch mit den Eigentümern suchen – vielleicht reiche es auch, wenn der Wagen fünf Meter versetzt wird.