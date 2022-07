Mutmaßlicher Waffenhändler spricht über seine Sucht

Von: Thomas Krumm

Im Landgericht Hagen wird gegen einen Meinerzhagener verhandelt, der mit Waffen gehandelt haben soll. © Mediasuite

Angaben des Angeklagten über seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit haben das weitere Zeugenprogramm des Prozesses gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler aus Meinerzhagen durcheinandergewirbelt.

Meinerzhagen – „Ich weiß, dass ich Alkoholiker bin“, erklärte der 67- Jährige im Landgericht Hagen zur Überraschung des Gerichts. Denn in einem ersten großen Strafverfahren wegen illegalen Waffenhandels war er im November 2010 zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Damals hatte er vor Gericht nichts zu einer möglichen Suchterkrankung gesagt. Die Einweisung in eine geschlossene forensische Suchtklinik war deshalb kein Thema, und er saß die Strafe bis auf die letzten sieben Monate im Gefängnis ab. Der Vorsitzende Richter Christian Potthast gab sich deshalb zunächst skeptisch angesichts der überraschenden Schilderung Suchtmittel-Abhängigkeit: „Im gesamten Strafverfahren (von 2010) war nicht die Rede davon, dass Sie alkohol- und drogenabhängig waren.“

Doch der Angeklagte schilderte viele lebensnahe Details aus seinem Leben der letzten zwölf Jahre. Dass er mehrere Male vom Freigang betrunken in diverse Justizvollzugsanstalten zurückkehrte, wurde noch als Ausdruck einer gewissen Normalität gewertet. Auch im Knast gebrauter Wein war angesichts dichter Kontrollen wohl eher die Ausnahme. Zehn Liter Wein sollen es für eine zünftige Weihnachtsund Silvesterfeier immerhin gewesen sein. Der Angeklagte schilderte die Schattenseiten der zumeist wirksamen Beschränkungen im Gefängnis: „Es ging mir schlecht. Mir fehlte der Alkohol.“ Als er nach vier Jahren und acht Monaten 2015 in die Obdachlosigkeit entlassen wurde, ließ er es mit Freunden krachen, bei denen er vorübergehend untergekommen war: Cannabis und hochprozentigen Alkohol gab es fast täglich, das teure Kokain am Wochenende. Gegen „immer mehr Probleme mit Alkohol und Geld“ habe ihm der Waffenhandel geholfen.

Maschinengewehre, Pistolen und tausende Schuss Munition gelagert

„Diese Sucht war stärker als ich.“ Laut Anklage hat der 67- Jährige unter anderem vollautomatische Sturmgewehre, eine halbautomatische Selbstladepistole, Maschinengewehre, diverse Pistolen und tausende Schuss Munition gelagert oder verkauft. Diesbezüglich legte der Angeklagte allerdings kein umfassendes Geständnis ab. Einige dieser Waffen seien „keine Waffen im Sinne der Anklage“, erklärte sein Verteidiger. In drei Punkten sei die Begutachtung der Waffen falsch. Grundsätzlich habe sein Mandant aber Waffen zur Finanzierung seiner Alkohol- und Drogensucht verkauft, bestätigte der Anwalt. Angesichts der detaillierten Angaben des Angeklagten zu seiner Sucht beschlossen die Richter, diesen Hinweisen nachzugehen, bevor Zeugen zu seinem Waffenhandel gehört werden. „Das ist zu konkret, um darüber hinwegzubügeln“, stellte der Vorsitzende Richter Christian Potthast fest.

Am nächsten Verhandlungstag sollen ein Nachbar, die Tochter des Angeklagten und seine getrennt von ihm lebende Ehefrau zu seiner Alkohol- und Drogenabhängigkeit gehört werden. Sollten sich die Hinweise verdichten, müsste ein psychiatrischer Sachverständiger das Strafverfahren begleiten und ein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten erstellen. Anstatt ins Gefängnis könnte er in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden und seine Haftdauer dadurch verkürzen. Erste Hinweise auf eine mögliche Dauer der Haftstrafe könnten seine Offenheit befördert haben: Angesichts seiner Vorstrafen geht die Kammer von einer Haftstrafe zwischen sieben und acht Jahren aus – wenn sich die Vorwürfe bestätigen. Ein Geständnis könnte diese lange Zeit um ein Jahr verkürzen. Der Prozess wird am 28. Juli fortgesetzt.