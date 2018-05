550 Gäste erleben Musikfreunde-Konzert 

Ein letztes Mal schwang Rainer Wolniczak am Montagabend den Taktstock für die Musikfreunde Schreibershof. Nach 26-jähriger Dirigententätigkeit gab er das Amt an Michael Baust ab.

Hunswinkel - Vom Besten gerade gut genug: Mit einem erstklassigen Konzert, das höchsten Ansprüchen genügte und große Emotionen weckte, trat Rainer Wolniczak am Montagabend beim Frühlingskonzert der Musikfreunde Schreibershof vom Dirigentenpult ab.

Vor rund 550 begeisterten Zuhörern, die den langjährigen Dirigenten des großen Orchesters mit Ovationen feierten, übergab der Schreibershofer den Taktstock in der Listerhalle in Hunswinkel an seinen Nachfolger Michael Baust.

Passenderweise lautete das Motto des Abends „fine“ (Ende). Ausschließlich Werke, die mit Abschied zu tun oder im Verlauf seiner 26-jährigen Dirigententätigkeit besondere Bedeutung für Wolniczak gehabt hatten, waren zu hören.

Wenn es überhaupt einzelne Stücke hervorzuheben gilt, dann die dreisätzige Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer, mit der das Orchester bildhaft den verzweifelten Kampf (und Sieg) der Tiroler unter Andreas Hofer gegen Napoleon vor Augen führte, und Johan de Meijs „Moment for Morricone“, ein immens schwieriges Stück, das das 68-köpfige Blasorchester mit Bravour meisterte.

Konzert der Musikfreunde Schreibershof Zur Fotostrecke

Während Bilder von „Spiel mir das Lied vom Tod“ und anderen Italowestern über die große Leinwand flimmerten, kam bei den bekannten Melodien wohlige Gänsehaut auf. Beim weltberühmten, klagenden E-Gitarren- und Mundharmonika-Solo – virtuos von den Schmand-Zwillingen vorgetragen – knisterte es förmlich vor Spannung.

Zahlreiche Ehrengäste in der Listerhalle

Zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten des Dirigenten – unter ihnen auf der Bühne Christoph Scheibling (Leitung Musikcorps der Bundeswehr Siegburg) – hieß Klaus-Michael Becker als Vorsitzender der Musikfreunde Schreibershof bei dem dreistündigen Abschiedskonzert willkommen. Wie er erklärte, bleibt Rainer Wolniczak den Schreibershofern als Ehrendirigent und Musiker erhalten.

Auftakt durch Junge Musikfreunde

Spritzig und kurzweilig gelang den Jungen Musikfreunden unter Leitung von Stephan Reising ein Konzertauftakt nach Maß. Jazz („Take Five“), Filmmusik („Transformers“) und Charthit („Timber“) brachten die jungen Musiker stilsicher unter einen Hut. Aus dem breiten, facettenreichen Repertoire der Musikfreunde Schreibershof hatte Rainer Wolniczak Ohrwürmer, die für ihn selbst, seine Musiker und treue Besucher mit vielen Erinnerungen verbunden waren, für seinen Abschied ausgewählt.

Nach einem flotten Marsch aus Argentinien und dem berühmten Piazzolla-Tango „Adiós Nonino“ geriet der amerikanische Walzer „Beautiful Colorade“ mit Gastsolist Michael Drucks (Tenorhorn) zu einem ersten Höhepunkt. Nicht zuletzt seinen eigenen Vater ehrte Rainer Wolniczak mit dem walzerseligen Stück.

Nach Russland und Italien wandte er im zweiten Teil des Konzerts den Blick. Hoch emotional geriet die Verabschiedung des Schreibershofers. „Die Musikfreunde Schreibershof waren der Mittelpunkt meines Lebens“, bekannte Wolniczak. „Ich habe als Posaunist angefangen und so werde ich auch wieder aufhören.“

Nachfolger hinterlässt bereits Eindruck

Als würdiger Nachfolger stellte sich Michael Baust zum Abschluss des Konzerts vor. Trotz des Farbenreichtums der vorherigen Stücke gelang es ihm, mit einem portugiesischen Marsch und einem Abstecher zu den Ureinwohnern Amerikas („Flight of the Piasa“) eigene, frische Akzente zu setzen. Mit „Friends on Fire“ tanzten die Besucher anschließend fröhlich in den Mai.