"nachtfrequenz" schwach frequentiert

Im Rahmen des Großevents „nachtfrequenz – Die Nacht der Jugendkultur" hatte der Verein Kulturschock zu einem Workshop in die Stadthalle eingeladen.

Meinerzhagen – In insgesamt 90 Städten in Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag Jugendliche zu den unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen eingeladen, zum Hören, Schauen und vor allem zum Mitmachen.