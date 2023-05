Musik-Treff: Vier Konzert, vier Bands, vier Abende

Teilen

Zum Musik-Treff ließen sich im letzten Jahr viele Besucher einladen. © Rieder, Dominic

Der Stadtmarketing-Verein lädt zum Musik-Treff ein, und zwar für den 7., 14., 21. und 28. Juni, jeweils mittwochs von 18.30 bis maximal 22 Uhr auf den Otto-Fuchs-Platz in Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Die Veranstaltungsreihe Musik-Treff findet auch in diesem Jahr wieder statt. Live-Musik in entspannter Atmosphäre – dafür steht der Musik-Treff Meinerzhagen. Für Stimmung sorgen lokale Bands, für Speisen und Getränke heimische Vereine und Gastronomen. Neben dem klassischen Getränke- und Imbissangebot werde es auch wieder Eis und an drei Veranstaltungsabenden Cocktails geben, darauf weisen die Organisatoren in einer Mitteilung hin.

Verschiedene Bands auf der Bühne

Den Start macht die Partyband Strum Out aus Kierspe am 7. Juni, die bereits im vorigen Jahr für einen stimmungsvollen Auftakt gesorgt hat. Am zweiten Veranstaltungsabend (14. Juni) sind alte Bekannte in Meinerzhagen: Das Duo Ich und Du aus Lüdenscheid. Wer es lauter und rockiger mag, kommt am 21. Juni auf seine Kosten: Die Rockband Ohne Yoko spielt am dritten Veranstaltungsabend. Am Finaltag tritt eine Meinerzhagener Band auf: Jule, Papa and the Greyheads bringen die Bühne am 28. Juni nochmal zum Beben.



Sponsoren helfen bei Umsetzung

„Dank unserer vielen Sponsoren können wir die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder kostenlos anbieten. Darüber freuen wir uns sehr“, so Davina Falz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Selbstverständlich sei dies nicht, denn die Kosten für Bühne, Technik und Musik sind hoch.



Sponsoren der Veranstaltung sind unter anderem die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, die Stadtwerke Meinerzhagen, die Meinerzhagener Baugesellschaft, Maier Solutions, P.AD sowie die Firma Otto Fuchs.