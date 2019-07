Musik Treff: Finale mit Jule, Papa & The Greyheads 

Besucherrekord vor der Auszeit

Meinerzhagen – Jule, Papa & The Greyheads heizten den Gästen, die beim fünften und letzten Musik Treff in diesem Jahr für einen Besucherrekord sorgten, am Mittwochabend auf dem Otto-Fuchs-Platz ein, und zwar mit „Musik, vor der uns unsere Mütter immer gewarnt haben“, wie die Band selbst sagt.