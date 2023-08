Nach mutmaßlichem Wolfsangriff: Politiker fordert härtere Gangart

Von: Frank Zacharias

Kein schöner Anblick: Nachbarn und Kollegen von Horst Klinker (3. von links) waren erschüttert über das Bild, das sich ihnen am Freitagmorgen bot. Der Bundestagsabgeordnete Florian Müller fordert nun eine härtere Gangart gegen das Raubtier. © Zacharias, Frank

Der mutmaßliche Wolfsriss vom vergangenen Freitag in Werkshagen hat auch das politische Berlin erreicht. Der heimische Bundestagsabgeordnete Florian Müller (CDU) fordert eine härtere Gangart gegen das Raubtier, um Mensch und Weidetiere vor Übergriffen durch den Wolf zu schützen.

Meinerzhagen - In einer Stellungnahme zum Fall erinnert Müller an einen Vorschlagskatalog der Union, die im Frühjahr von der Ampelkoalition im Bund abgelehnt wurde. „Wir brauchen ein effektives Wolfsbestandsmanagement für Deutschland. Das bedeutet: wo Menschen oder Weidetiere bedroht werden, müssen die Wolfsbestände reguliert werden.“

Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Konkret wolle man den Wolf im Rahmen des Artenschutzes herunterstufen und ins Jagdrecht aufnehmen. Müller verweist dabei auf einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der die praxisorientierten Beispiele anderer europäischer Staaten wie Schweden, Finnland oder Frankreich zum Vorbild nimmt. Diese zeigten, „dass praxisgerechte Möglichkeiten existieren, die ein effektives Wolfsbestandsmanagement im Rahmen der geltenden europäischen artenschutzrechtlichen Bestimmungen ermöglichen“.

Der Erhaltungszustand müsse dafür geprüft und jährlich bewertet sowie eine Wolfsobergrenze festgelegt werden. Zudem müssten die Vernetzung und der Austausch der deutschen Wolfsbestände mit ihren Herkunftspopulationen in Ost- und Südeuropa berücksichtigt werden.

CDU-Abgeordneter schlägt „wolfsfreie Zonen“ vor

Konflikte zwischen Wolfsverbreitung und Landwirtschaft könnten auch entschärft werden, indem wolfsfreie Zonen zum Schutz der Weidetiere eingerichtet werden. Denn für Weidetierhalter stelle der Wolf eine existenzielle Bedrohung dar. Müller weiter: „Unser Ziel muss es sein, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um eine Balance zwischen Mensch, Tier- und Artenschutz zu finden. Die Sichtung der Wölfin und ihre mutmaßlichen Risse zeigen, wie dringlich es ist, ein effektives Wolfsbestandsmanagement zu etablieren. Auch Mensch und Weidetiere haben Schutz verdient!“ Der CDU-Abgeordnete appelliert daher an die Ampel-Koalition, die Vorschläge der Union anzunehmen.

Am Freitagmorgen war ein totes, acht Monate altes Kalb auf einer Wiese in Werkshagen gefunden worden. Der Verdacht, dass die zuletzt in der Region nachgewiesene Wölfin mit der Kennung GW2856f dafür verantwortlich war, liegt nahe, muss aber zunächst noch durch ein Labor bestätigt werden.