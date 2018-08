Schon wieder: Jede Menge Müll illegal entsorgt

Wirklich dreist und vom Volumen her sehr „beachtlich“: Die wilde Müllkippe in Vorderhagen.

Vorderhagen - „In Meinerzhagen kann man, wie in vielen Städten und Gemeinden unseres Landes, Abfall jeglicher Art gesetzeskonform entsorgen.“

Mit dieser Aussage unterstreicht Ute Otto von der Stadt Meinerzhagen ihr Unverständnis für das Fehlverhalten einiger Zeitgenossen beim Thema Abfall. Aktuelles Beispiel: Eine wilde Müllkippe in Vorderhagen. Dort entdeckten regelmäßig die Stelle im Wald passierende Spaziergänger einen Abfallhaufen. Entstanden sein muss dieser in dieser Woche, da an gleicher Stelle am vergangenen Wochenende noch nichts lag.

Nun aber finden sich dort Dachplatten, Müllsäcke mit verschiedenen Materialien und als „Krönung“ ein ausgedienter und aufgeschnittener Öltank. Je nach Art und/oder Umfang der illegalen Abfallentsorgung kümmern sich der Märkische Kreis oder die Stadt um die Probleme. Liegen die „Fundorte“ im staatlichen Forst, ist auch der zuständige Landesbetrieb mit eingebunden. Und wenn der entsorgte Abfall eine Gefahr für die Umwelt darstellt, sind auch die Strafverfolgungsbehörden beteiligt. Da dieser Gefährdungsaspekt im aktuellen Fall nicht gegeben ist, reduziert sich der Aufwand ein wenig. Ein schwacher Trost, denn die Kosten für die bereits vom städtischen Ordnungsamt beauftragte Entsorgung fallen an – und zwar für alle Steuerzahler.

Zu verhindern wäre das nur, wenn der oder die Täter ermittelt würden. Rund 100 gemeldete Fälle pro Jahr, darunter auch die abgestellten Schrottfahrzeuge, landen beim hiesigen Ordnungsamt. Gäbe es nicht die regelmäßigen „Sammlungen“ des Bauhofes oder der Straßenmeistereien in den öffentlichen Anlagen, an den Straßenrändern und Uferbereichen, läge die Zahl um ein Vielfaches höher.

Zusätzlich zum eigentlichen Ärgernis über die Abfallbeseitigung in Vorderhagen kommt noch ein weiterer Aufreger hinzu. In relativer Nähe zum „Müllplatz“ wurde eine massive Bank des SGV beschädigt. Da diese an einer der wenigen Wendmöglichkeiten für Fahrzeuge steht, könnte das auf eine Kollision hindeuten. Sollte es allerdings nur der unsägliche Vandalismus sein, welcher dazu geführt hat, waren der oder die möglichen Täter wenigstens konsequent. Denn die Packung der dort verzehrten und kraftspendenden Schokoriegel haben sie gleichfalls einfach in die Landschaft geworfen.