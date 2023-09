Bikepark unter A45-Brücke

Von: Sarah Lorencic

Unter der Brücke ist der Start der als Bike-Park genutzten Strecke. Einen recht steilen Abhang geht es runter ins Grüne, durch einen Bach und wieder einen Hang hinauf zum anderen Ende der Brücke. © Lorencic

Die Topografie wird hier zur Rampe, der abgelegene Ort für Aufenthalte mit Lagerfeuer genutzt.

Meinerzhagen – Wenn A45-Brücken in und um Lüdenscheid nicht gerade abgerissen wurden, ist unter ihnen mitunter einiges los. Nahe der Ortschaft Willertshagen führt der Wanderweg X11, der Lenne-Sieg-Weg, unter der Talbrücke Immecke durch. Grün ist es hier. Zwischen den Betonpfeilern wachsen Bäume, Brombeeren und ein Bach führt durch das kleine Tal. Wäre nicht der Geräuschpegel der Autobahn, könnte man es fast idyllisch nennen.

Genau passend scheint der Ort für Mountainbikefahrer zu sein. Von Hügel zu Hügel führt eine Strecke, die bei jedem Wetter durch die Brücke überdacht ist. Im Boden sind frische Reifenspuren zu sehen. Eine Feuerstelle zeigt, dass hier auch mal mehr Zeit verbracht wird. Scherben von Flaschen und weiterer Müll machen das Bild auf dem Wanderweg jedoch kaputt.

Unter der Brücke ist es grün, aber auch laut durch den Verkehr auf der Autobahn. © Lorencic, Sarah

Wie sowohl Miriam Folak von der Touristen-Information und Thomas Dröscher, Fachdienstleiter Ordnung, sagen, wolle man sich umgehend kümmern. Zumindest um den Müll. Was die Bike-Anlage betrifft, so soll sich der Eigentümer kümmern. Und der ist in diesem Fall die Autobahn GmbH des Bundes.

Wie eine Nachfrage bei Pressesprecherin Susanne Schlenga ergeben hat, ist die Aktivität unter der Brücke bisher nicht bekannt gewesen. Im Rahmen der Streckenkontrollen haben sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei an Dienstag ein Bild von dem Gelände gemacht. Der Müll war bereits entfernt, Bikestrecke und Feuerstelle noch zu sehen. Wie Susanne Schlenga sagt, ist der für die Autobahn GmbH kein Problem.



Spuren von Fahrradreifen zeigen deutlich, dass diese Strecke derzeit genutzt wird. © Lorencic, Sarah

Im Fall der Brücke Immecke wird nur die vorhandene Topografie genutzt. Die abgesperrten Bereiche seien unberührt. Müll sei grundsätzlich ein Ärgernis, wie Schlenga sagt und glaubt, dass vieles auch von der Brücke nach unten geworfen werde. Am Fahrbahnrand müssen die Mitarbeiter diesen erst aufheben, bevor sie die Grünränder mähen können. Häufig sei dies zudem sehr ekelig – zum Beispiel Urin in Getränkeflaschen. Hier kann sie nur appellieren, sorgsamer mit der Umwelt umzugehen.



Grundsätzlich sind Bikeparks unter Autobahnbrücken und anderen Brücken nicht ungewöhnlich. Im Fall der Brücke Immecke wird nur die vorhandene Topografie genutzt. Inwieweit das in dem Gebiet bei Willertshagen erlaubt ist, wird noch geklärt.

Eine Feuerstelle unter der A45-Brücke bei Willertshagen: Hier wird Zeit verbracht. © Lorencic, Sarah

Illegale Mountainbike-Anlagen im Wald gibt es auch in Halver. Im Wald ist das jedoch nicht erlaubt, sondern illegal. Im Falle Halver wurden nahe der Firma Escha ganze Rampen und Starttürme gebaut.

Zerschlagene Flaschen sorgen für viele Scherben auf einem Teilstück des Wanderweges X11. © Lorencic, Sarah