Viel los an der Knochenmühle

Valbert - Viele Besucher sorgten am Pfingstmontag für einen erfolgreichen Mühlentag in Mühlhofe. Bei bestem Frühlingswetter boten ein bunter Markt und handwerkliche Vorführungen gute Unterhaltung für Jung und Alt.

Ein umfangreiches Speisenangebot und Getränke unterstützen den Wohlfühlfaktor. Seit 1994 gibt es den bundesweiten Mühlentag und seit vielen Jahren ist auch die Knochenmühle im Ihnetal mit dabei.

Wie stets hatten sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft im Vorfeld gut vorbereitet, sodass ab dem späten Vormittag ein breites Angebot von heimatkundlichen Ausstellungsstücken in der Mühle selbst, in der Heimatstube und in der Scheune zu besichtigen waren.

Stündliche Vorführungen vermittelten auch dieses Mal wieder einen Eindruck davon, wie die durch das oberschlächtige Wasserrad bewegten Stampfer in früheren Zeiten Knochenmehl herstellten. Und auch die Schmiedevorführungen, das Dengeln von Sensenblättern, Korbflechtvorführungen und das „Live-Spinnen“ entführten die Besucher in längst vergangene Zeiten.

Mühlentag an der Knochenmühle Zur Fotostrecke

Auf dem Markt boten die Händler Kunstgewerbliches und andere handgemachte Produkte an. Frischer Honig war nicht das einzige Süße, was zum Mitnehmen oder zum direkten Verzehr bereitstand. Zahlreiche selbst gemachte Kuchen- und Tortenspezialitäten fanden ebenfalls ihren Absatz. Betrieb herrschte durchgängig gleichfalls am Grillstand, von dem aus leckere Düfte über das Mühlengelände zogen.

Da das Wetter in diesem Jahr von Anfang an mit angenehmen Temperaturen und Trockenheit mitspielte, waren die Aktiven der Interessengemeinschaft Knochenmühle am Ende des Mühlentages durchweg zufrieden.

In knapp drei Monaten, am 9. September, findet der alljährliche „Tag des offenen Denkmals“ statt. Ob es dann wieder ein buntes Programm geben kann, ist noch ungewiss. Grund hierfür ist die derzeitig zu geringe Anzahl aktiver Helfer und deren Altersstruktur.