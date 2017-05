Kradfahrer (77) stirbt nach Unfall auf der L 729

Gummersbach - Bei einem Unfall auf der Landstraße 729 bei Gummersbach ist am Samstagnachmittag ein 77-jähriger Kradfahrer ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 15.40 Uhr aus Richtung Meinerzhagen kommend. An der Einmündung zur Beustenbachstraße beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zur gleichen Zeit bog ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg von der untergeordneten Beustenbachstraße nach links auf die L 729 ein, um weiter in Richtung Meinerzhagen zu fahren.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte und schwerste Verletzungen erlitt. Nach notärztlicher Versorgung verstarb er noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr und ein Notfallseelsorger wurden eingesetzt. - ots