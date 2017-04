Erste Beiratssitzung der „Perspektive Südwestfalen“

Im Technikum der Firma Kemper (Olpe) traf sich der Beirat „Perspektive Südwestfalen“ zur konstituierenden Sitzung. Das nächste Treffen ist am 11. Oktober.

Südwestfalen - Das Regionalmarketing-Projekt will Südwestfalen als Modellregion des Willkommen-Seins etablieren. Das war der Tenor der ersten Beiratssitzung nach dem Start des Projekts „Perspektive Südwestfalen“. Der Beirat hat sich als projektbegleitendes Gremium konstituiert. Das gibt Marie Ting von der Südwestfalen Agentur bekannt. Das Ziel des Projekts: Schüler und Studenten für die Region zu begeistern und Neubürgern das Ankommen zu erleichtern. Die Aufgabe des Beirats sei es nun, mit dafür zu sorgen, dass vorhandene Kompetenzen und Strukturen Südwestfalens dazu optimal genutzt würden. Zu diesem Zweck wolle man ein starkes Netzwerk schaffen.

„Doppelstrukturen? Fehlanzeige!“ laute das Schlagwort. Dazu müssten alle an einem Strang ziehen: Ob Arbeitgeberverbände oder Agenturen für Arbeit, Kammern, Hochschulen und Schulämter, Tourismusverbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsförderungen, Kultur- und Sportvertreter oder Regionalagenturen und Bildungsnetzwerke.

Insgesamt 17 Mitglieder fanden sich zur ersten Sitzung im Technikum der Olper Firma Kemper zusammen. Dabei demonstrierte man Geschlossenheit: „Es ist gut und genau richtig, hier die Kräfte der Region zu bündeln“, urteilte beispielsweise der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen Meinolf Niemand, „denn es ist für uns alle ein Herzensanliegen, den Nachwuchs in der Region für die heimischen Perspektiven zu begeistern.“ Mit dieser Sichtweise stand er nicht alleine da.

Entsprechend vielfältig waren auch die Denkanstöße des Beirats zur Projektumsetzung, die von den Projektmanagerinnen Lisa Krull und Saskia Haardt koordiniert wird. Sie stellten die Überlegungen vor, durch die „Perspektive Südwestfalen“ mit den vielen Partnern der Region ein starkes Netzwerk schaffen möchte, das die Unternehmen der Region mittel- und langfristig optimal bei den Bemühungen um Fach- und Führungskräfteakquise unterstützt.

Unter anderem ist eine große „Jugendstudie Südwestfalen“ geplant. Denn, auch das ergab die Diskussion, um zielgruppengenaue Angebote zu schaffen, müsse man die jeweilige Zielgruppe auch kennen. Daher fand das Vorhaben des Projektteams, eine umfassende „Jugendstudie Südwestfalen“ zu organisieren, im Beirat großen Anklang. Mithilfe dieser Studie soll in diesem Sommer zunächst ermittelt werden, wie stark jungen Menschen in der Region ihre beruflichen Perspektiven in Südwestfalen bewusst sind – und wie sie diese beurteilen.

Eine weitere Idee ist die Entwicklung eines sogenannten „Gap Year Programms Südwestfalen“. Also ein Orientierungsjahr, für das Abiturienten oder Bachelor-Absolventen sich bewerben können, um innerhalb eines Jahres mehrere organisierte Projekteinsätze in südwestfälischen Unternehmen zu machen und somit hinter die Kulissen der heimischen Wirtschaft schauen können. „Klingt absolut interessant“, urteilten die Beiratsmitglieder nach Angaben der Südwestfalen-Agentur.

In den kommenden Wochen soll diese Idee nun mit Unternehmensvertretern im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit diskutiert und weiterentwickelt werden.

Zudem soll im Rahmen des Projekts Neubürgern in der Region ein klares Gefühl des Willkommenseins in Südwestfalen vermittelt und ein dauerhafter Integrationsprozess unterstützt werden. Dazu werden beispielsweise Instrumente für die südwestfälischen Kommunen und Arbeitgeber vor Ort entwickelt, um Neubürgern ein klares Gefühl des Willkommenseins in Südwestfalen zu vermitteln. Diese könnten dann gezielt und kostengünstig eingesetzt werden.

Das Regionalmarketing-Projekt der Südwestfalen Agentur GmbH wird öffentlich für drei Jahre gefördert, die Höhe der EFRE-Zuwendung beträgt 305 309,80 Euro. Weitere Informationen unter: www.suedwestfalen.com/perspektive.