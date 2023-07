On-Demand-Service auf dem Land – Fazit nach drei Monaten

Von: Simone Benninghaus

Auf Bestellung steuert der rot-weiße Shuttle-Bus auch Dörfer an, die bislang nicht vom ÖPNV bedient wurden. © Benninghaus

On-Demand-Service: Das Fazit fällt drei Monate nach dem Start des Pilotprojekts im Bereich Meinerzhagen-Valbert positiv aus.

Meinerzhagen – Früher hätten sich viele „Dörfler“ überhaupt einen Bus gewünscht – jetzt kommt er sogar auf Bestellung und genau dann, wenn er benötigt wird. Flexible Mobilität auf dem Land – das ist das Konzept für das bis Ende kommenden Jahres angelegte „On-Demand“-Pilot-Projekt. Seit April ist „Bea“ zwischen Valbert und Meinerzhagen unterwegs. Bestellen – Einsteigen – Ankommen – nach drei Monaten fällt das Fazit dieses Angebots seitens der MVG positiv aus. Gleiches gilt auch für das Feedback der Kunden, die sich nahezu ausschließlich positiv äußerten, wie Jochen Sulies, Pressesprecher der MVG, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Kostenfreies Angebot zum Start

Im Monat April, als das Service-Angebot für die Bewohner des ländlichen Raums an den Start ging – wurden 2576 Fahrgäste bei 1747 Fahrten zum Wunschzielort befördert. Dass diese Zahl im darauffolgenden Monat Mai etwas zurückging, erklärt der MVG-Sprecher mit dem kostenfreien Angebot zum Start im ersten Monat. 4,30 Euro kostet eine Tour von Meinerzhagen nach Valbert. Monatsabo, Schüler- oder Deutschland-Ticket sind ebenfalls gültig. Im Mai wurden danach bei 1486 Fahrten 1995 Fahrgäste befördert.

Fahrten werden in der Regel per App gebucht

Die meisten Fahrten – 90 Prozent – werden von den Kunden per App gebucht, wo die Startzeit flexibel ausgewählt werden kann. Knapp 100 Haltestellen steuert Bea seit April an, darunter Haltepunkte in vielen Orten, in denen es bis dahin gar kein ÖPNV-Angebot gab.

Die meist nachgefragte Start-/Ziel-Relation ist die Verbindung zwischen Valbert-Zentrum (Kuhlen) und Meinerzhagen-Zentrum (Stadthalle beziehungsweise ZOB), wie MVG-Sprecher Jochen Sulies anhand der Auswertungen der Fahrgastzahlen erläutert.

Verbesserung insbesondere in den den Dörfern

Ob Herringhausen, Pütthof oder Imhausen – insbesondere für die Bewohner abgelegener Dörfer bedeutet Bea eine enorme Verbesserung in Sachen ÖPNV-Verkehr. Besonders häufig wird Bea allerdings in Hardenberg gebucht. „Unter den Top-drei-Relationen bezüglich der Nachfrage hat die aus dem Ortsteil Hardenberg eine hohe Akzeptanz“, so Sulies.

Shuttle-Bus auch für Freizeitverkehr

An den Wochentagen werde Bea zu den üblichen Zeiten für den Berufsverkehr zwischen 5 und 8 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr und nach 22 Uhr vermehrt nachgefragt. Freitags werden die Shuttle-Busse von Passagieren auch für den Freizeitverkehr genutzt, was sich an der höheren Nachfrage ab etwa 22 Uhr bis Betriebsschluss zeige. Samstags und sonntags sei die Nachfrage geringer.

Flexibilität ohne starre Routen

Flexibilität ohne starre Zeiten und feste Routen, das ist das Konzept. Effizient ist das System noch dazu, da Buchungen mehrerer Fahrgäste mit ähnlichem Ziel zusammengefasst werden. Besonders die Landbevölkerung in und um Valbert profitiert von einem Angebot, „das sich viel näher am tatsächlichen Bedarf der Bürger orientiert“, wie Jochen Sulies seitens der MVG ausführt: „Wir geben nicht mehr stur den Takt vor, sondern fahren, wann es dem Kunden passt.“

Bea kann per App bestellt werden. © Benninghaus, Simone

Nach drei Monaten gibt es aber auch Anregungen, das Bedienungsgebiet von Bea in vier Bereichen zu erweitern: auf Schürfelde, Siepen, Sellenrade/Ebberg und Sinderhof/Nordhellen. „Die vorbereitenden Abstimmungen mit den Dienstleistern Clever Shuttle und IOKI finden zurzeit statt“, so Jochen Sulies. Einen konkreten Termin für die Umsetzung gebe es aber noch nicht.

Eine Bar-Zahlung ist bei der Nutzung des Bea-Kleinbusses nicht möglich. Eine Änderung sei hier auch nicht vorgesehen, heißt es seitens der MVG. Zwingende Anregungen habe es diesbezüglich bisher nicht gegeben, so Jochen Sulies. Lediglich ein Hinweis sei bei der MVG eingegangen, im Rahmen der Kundeninformation schon rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass Bar-Zahlung bei Einstieg im Bus nicht möglich ist. „Die Kundinnen und Kunden begrüßen es zum Beispiel, mit ihren EC-Karten zu können.“