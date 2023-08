Chor verabschiedet langjährigen Vorsitzenden

Wurde verabschiedet: Ulrich Müller stand dem Chor lange Zeit als Vorsitzender und Schriftführer zur Seite. © Privat

Ein Rückblick, Ehrungen und Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der sich der gemischte Chor Mixt(o)ur vor Kurzem im Vereinsraum der Stadthalle Meinerzhagen traf.

Meinerzhagen – Dabei blickte Vorsitzender Torsten Schmale auf das erfolgreiche Jubiläumskonzert zurück, das im Mai anlässlich des 30-jährigen Chor-Bestehens in der Stadthalle stattgefunden hatte.

Er erinnerte aber auch an die noch nachwirkenden Folgen der Corona-Pandemie, die beispielsweise regelmäßige Probenbesuche Anfang 2022 noch unmöglich machten. Grund genug für den Vorsitzenden, allen Mitgliedern für ihre Treue zum Chor zu danken. In seinem Bericht schilderte Schmale noch einmal einige Aktivitäten, die trotz der widrigen Umstände stattgefunden hätten – darunter zwei Probenwochenenden oder ein Stand auf dem Adventsmarkt an der Jesus-Christus-Kirche.

Gut gelaunt und mit Plänen für das laufende Jahr präsentierte sich der Vorstand des gemischten Chors „Mixto(u)r nach der Jahreshauptversammlung. © chor mixto

Nachdem Kassierer Thomas Bünker der Versammlung die finanzielle Situation erläuterte und dem Vorstand Entlastung erteilt worden war, standen die Wahlen auf dem Programm. Dabei ergaben sich einige Veränderungen: Zum neuen zweiten Vorsitzenden wurde Lars Hohlweg gewählt, der Heike Stute in dem Amt ablöst. Neue Schriftführerin wurde Melanie Hesse, die das Amt von Ulrich Müller übernommen hat. Jutta Zwar fungiert künftig als Kassenprüferin, Elisabeth Pox und Margit Stahlhacke als neue Beisitzerinnen.

Gemeinsam mit den Mitgliedern nehmen sie nun die Vorhaben für das Jahr in den Blick: So steht vom 30. September bis 3. Oktober die große Jubiläumsfahrt nach Emden und Umgebung an. Darüber hinaus möchte der Chor wieder am Adventsmarkt am 9. und 10. Dezember auf dem Otto Fuchs-Platz in Meinerzhagen teilnehmen – und damit sein Jubiläumsjahr ausklingen lassen.

25-jährige Treue

Abschließend standen noch eine Ehrung und Verabschiedung an: Für ihre 25-jährige Treue zum Chor wurde Yvonne Szoo geehrt. In den wohlverdienten Ruhestand wurde derweil Ulrich Müller verabschiedet. Er hatte dem Chor viele Jahre als Vorsitzender und Schriftführer vor- und zur Seite gestanden. Torsten Schmale dankte Müller, den es nun nach Mecklenburg-Vorpommern zieht, für seine ehrenamtliche Arbeit mit einem Präsent.