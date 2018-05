Der Wochenmarkt zieht Freitag vor Pfingsten um

Meinerzhagen - Mit der offiziellen Einweihung des neuen Stadtplatzes Mitte Juni erreicht die Umgestaltung des Stadthallenumfeldes ihr gestecktes Ziel. Die durch die Regionale 2013 geförderte Maßnahme, kostete rund 1,8 Millionen, wovon die Stadt 40 Prozent selbst zahlt.

An manchen Tagen in den vergangenen beiden Jahren war von den Verkehrsteilnehmern in der Innenstadt nicht nur Geduld, sondern auch Orientierungssinn gefordert. Denn während der Landesbetrieb Straßen.NRW die Volmestraße und Bahnhofstraße in Teilbereichen an der Stadthalle und nahe des Rathauses sanierten, hatte sich die Stadt als Bauherr die Umgestaltung des Stadthallenumfeldes vorgenommen. Dazu zählte unter anderem die Errichtung des Birkeshöhkreisels ebenso wie der Rückbau der doppelspurigen Straße An der Stadthalle.

An deren Stelle ist mittlerweile der neue Stadtplatz fast fertiggestellt. Am vergangenen Mittwoch gab es dort einen spannenden Moment. Vertreter der Brunnenbaufirma und der Stadt waren zu einem „Probelauf“ der neuen Brunnenanlage zusammengekommen. Nach kurzer Feineinstellung sprudelte das Wasser in den drei Becken aus den „Schaumdüsen“. Und auch der „kleinere Bruder“, der Trinkwasserbrunnen, funktionierte einwandfrei.



Parallel zu dieser Aktion waren die Mitarbeiter der Firma Straßen und Tiefbau GmbH mit dem „einsanden“ der neuverlegten Platten beschäftigt. Und auch der Zuschnitt einiger dieser Platten für die „letzten“ Lücken in der Pflasterung war angesagt. Mit im Einsatz waren im Auftrag der Telekom zwei Monteure, welche die neue Telefonsäule mit „Hotspot“ montierten.



Im Laufe der nächsten Tage werden die Tiefbauer die Baustelle räumen. Im Rahmen der Beleuchtungsausstattung und Möblierung des Platzes stehen derzeit noch Materiallieferungen aus.



Zwar wird die offizielle Platzeinweihung bekanntlich mit einer zweitägigen Feier am 16. und 17. Juni erfolgen. Genutzt wird die Fläche aber bereits in Kürze.



Wegen der anstehenden Pfingstkirmes, zieht am 18. Mai der komplette Wochenmarkt dorthin. Mit der Namensgebung hat sich in seiner letzten Sitzung der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt beschäftigt. Hierzu hatte die Stadtverwaltung einen Vorschlag unterbreitet, welcher zunächst im Fachausschuss beraten wurde und nun vom Rat abgesegnet werden muss. Einprägsam, prägnant und untrennbar verbunden mit Meinerzhagen. So sollte er nach Auffassung der Stadtverwaltung sein. Da verwundert es dann nicht, dass der Vorschlag „Otto-Fuchs-Platz“ lautete. Diesem folgte das Gremium mehrheitlich.