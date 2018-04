"Gartenarbeit" nimmt im Frühjahr für die Bauhof-Mitarbeiter zu

Frank Rohrmann und Janina Schürmann waren am Freitagmorgen in Vorderhagen im Einsatz. Beide sind sich einig, dass auch hier, auf der Karl-Hinrich-Wülfrath-Straße, Patenschaft nicht viel Aufwand erfordern

Meinerzhagen - In den vergangenen, doch eher von winterlichen Witterungsverhältnissen geprägten Wochen, ging es in einem Aufgabenbereich des Baubetriebshofes eher ruhig zu.

Die Pflege der städtischen Grünanlagen war kein aktuelles Thema. Seit einigen Tagen ist das aber deutlich anders. Denn mit den angestiegenen Temperaturen ist nun auch die „Gärtnertruppe“ ausgerückt. Insgesamt gut ein Drittel der rund 30 Beschäftigten des Bauhofes kümmern sich jetzt um die Grünflächen und Beete, von Letzteren existieren rund 500 im gesamten Stadtgebiet auf Plätzen und an den Straßenrändern. Oftmals kombiniert mit Baumbepflanzung, Begleitgrün und Blumen.

So auch an der Karl-Heinrich-Wülfrath-Straße in Vorderhagen. Dort war Bauhofvorarbeiter Frank Rohrmann mit seiner Kollegin Janina Schürmann am frühen Morgen schon im Einsatz. „Im Frühjahr bedeutet die Pflege der Beete im Normalfall eventuell abgelagerten Müll zu entfernen, den Boden aufzulockern, Unkraut zu zupfen und Holzschredder aufzubringen. Natürlich gehören an den unterschiedlichsten Stellen auch Neuanpflanzungen zu den Arbeiten“, so Rohrmann.

Dabei geht er noch auf eine vor rund drei Wochen von der Stadt veröffentlichte Mitteilung ein. Mit dieser suchte man Paten für Grünflächen, insbesondere für Baumbeete. „Insbesondere geht es uns um die alltäglichen Arbeiten, die immer wieder anfallen, wozu zum Beispiel das Zupfen von Unkraut oder das Wässern der Bäume, wenn es im Sommer über längere Zeit nicht geregnet hat, zählt“, erläutert Valko Gerber, der bei der Stadt die Aktion koordiniert.

Die Resonanz auf den Aufruf fiel bisher allerdings ehr dürftig aus. „Wir haben zwei Meldungen zu verzeichnen. Mögliche Interessenten an Patenschaften sollten sich nicht vom eventuellen Aufwand abhalten lassen. Denn der ist überschaubar“, erklärt Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck. Dass das so ist, macht seine weitere Bemerkung „natürlich lassen wir die Paten nicht alleine und der Bauhof wird bei größerem Aufwand mit dabei sein“, deutlich.

Immer mehr Grünbereiche wurden in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet angelegt oder erweitert, beispielsweise am Löher Weg. Hier, wie auch auf den Grünflächen am Mahnmal an der Heerstraße oder am Fumberg, ist vieles mit Maschineneinsatz zu bewerkstelligen. Diese Geräte stehen, vom Schlegelmulcher, dem Aufsitzmäher, der großen Heckenschere als Anbaugerät, dem Holzschredder bis hin zu vier Kleinschleppern, beim Baubetriebshof in Darmche einsatzbereit.

Wer sich eingehend über den zeitlichen Aufwand und die weiteren Modalitäten einer Patenschaft informieren möchte, kann dieses bei Valko Gerber unter der Rufnummer 0 23 54/7 71 87 oder per E-Mail: v.gerber@meinerzhagen.de.