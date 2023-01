Das wünschen sich die Meinerzhagener für das neue Jahr

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Markthändler Kurt Schwiersch und seine Mitarbeiterinnen Ingrid Kalkbrenner und Tanja Schmidt freuen sich auch 2023 auf ihre Kunden. © Benninghaus, Simone

Was sind Ihre Vorsätze für 2023? Wir fragten einige Meinerzhagener.

Meinerzhagen – Regelmäßig Sport treiben, eine gesündere Ernährung, weniger Stress oder auch den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben setzen – viele Menschen lassen sich für das neue Jahr immer wieder etwas einfallen. Oder sie haben zumindest Wünsche oder Vorhaben. Eine Hoffnung äußerten bei einer MZ-Umfrage alle: den Wunsch nach Frieden.

Das gilt auch für Klaus Müller. Den Jahreswechsel verbringe er „ruhig“, erzählt er wenige Stunden vorher. Früher sei es etwas trubeliger gewesen. Seine Mutter habe an Silvester Geburtstag gehabt und als sie noch lebte, sei gefeiert worden. „Jetzt lassen wir es besinnlich angehen und hoffen, dass wir gesund bleiben.“

Klaus Müller startet „ruhig und besinnlich“ ins Jahr 2023, für das er sich Gesundheit wünscht. © Benninghaus, Simone

Für das neue Jahr hoffe er, dass der Krieg in der Ukraine ende. Und einen persönlichen Wunsch hat Klaus Müller ebenfalls, der über die Jahre 29 Konzerte in der Stadthalle organisierte. Das 30. habe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Traurig sei es damals gewesen, als alle Mitwirkenden wieder ausgeladen werden mussten. „Die 30 würde ich schon noch gerne vollmachen“, hofft Klaus Müller, dass es ihm gelingt, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Kurt Schwiersch ist einer der wenigen Händler, die auch am letzten Markt-Freitag im Jahr auf dem Otto-Fuchs-Platz die Kundschaft begrüßen. „Weil ich so nette Kunden habe, komme ich einfach gerne nach Meinerzhagen“, sagt er. Der 74-Jährige hofft, „dass es noch ein bisschen so weiter geht“ – natürlich auch im neuen Jahr. Die Kunden mit Eiern und Geflügel versorgen und zwischendurch einen kleinen „Schnack“ halten, das mache ihm immer noch Freude, erzählt der Händler. „Daher hoffe ich, dass ich gesund bleibe“, so sein Wunsch.

Gute Vorsätze fassen für das neue Jahr? Das sei so eine Sache, meint Kurt Schwiersch und seine Mitarbeiterin Tanja Schmidt ergänzt: „Man muss sich immer treten, dass man durchhält.“ Ein Trick: „Wenn man es aufschreibt, klappt es besser.“ Sie lege daher lieber eine To-Do-Liste an. Punkte, die abgearbeitet werden, werden damit zum „Erfolgserlebnis“. Für Silvester hatten vor allem ihre Kinder, 14 und 16 Jahre, einen Wunsch. Das neue Jahr endlich wieder mit Böllern und Silvesterraketen zu begrüßen. „In den letzten Jahren durfte man das ja nicht. Daher freuen sie sich, dass sie jetzt wieder ein bisschen knallen dürfen.“

Klaus und Heidi Horn hoffen auf Frieden – ein Wunsch, den sie mit vielen Menschen teilen. © Benninghaus, Simone

„Ganz ruhig“ ist der Start ins Jahr 2023 dagegen für Klaus und Heidi Horn. „Es gibt Gulasch“, berichtet die Kiersperin, die sich ebenso wie ihr Mann für das neue Jahr vor allem eines wünscht: „Frieden.“

Das gilt auch für Esther Wülfrath, die es an Silvester zudem traditionell liebt. „Seit Jahren machen wir mit Freunden Raclette, jedes Jahr wechseln wir uns ab, bei wem es stattfindet.“

Mit Freunden kochen – Rehkeule, Rotkohl und Knödel – und gemütlich zusammen sitzen, das ist auch für Birgitta Lienenkämper der perfekte Start ins neue Jahr, für das sie nur einen Wunsch hat: „Ich wünsche uns allen, dass der Krieg aufhört“, sagt auch die Meinerzhagenerin.

Wolfgang Booyens Wunsch: Gesundheit. © Benninghaus, Simone

Auch Wolfgang Booyen und Hans-Dieter Lux hoffen dies. Und sie wünschen sich wie alle Befragten Gesundheit. Er werde im Januar 80 Jahre, erzählt Hans-Dieter Lux, der in Bollwerk wohnt, und schmunzelt: „Darauf muss ich mich schon mal vorbereiten.“