Mit der KI zur Bikinifigur?

Von: Maximilian Birke

Welche Übungen bieten sich an, um wieder in Form zu kommen? Wer stellt mir einen Trainingsplan zusammen? Ein Test mit künstlicher Intelligenz.

Meinerzhagen – Noch rund sieben Wochen ist es hin, dann ist kalendarischer Sommeranfang. Zeit genug, um den Winterspeck abzulegen und auf die Sommerfigur hinzuarbeiten. Zwei wesentliche Säulen sind dafür gemeinhin wichtig: eine gute Ernährung und ausreichend Bewegung. Doch welche Übungen bieten sich an, um wieder in Form zu kommen? Wer stellt mir einen Trainingsplan zusammen, an dem ich mich orientieren kann? Dieses Jahr gibt es darauf eine neue, eher unerwartete Antwort: Denn es könnte eine künstliche Intelligenz (KI) sein, die den sportlichen Weg zur Sommerfigur vorzeichnet und begleitet. Ihr Name: Enduco.

Enduco steht für Endurance Coach (zu Deutsch: Ausdauer-Trainer). In den Appstores ist die KI gut bewertet, kommt bei Apple bei 523 Rezensenten mit durchschnittlich 4,3 Sternen davon. Doch wie funktioniert die KI? Was sind Schwachstellen, und was sagen Fitness-Fachleute aus Meinerzhagen zu dem Programm? Mit diesen Fragen hat sich die MZ auseinandergesetzt.

Lieber zu Fuß oder auf dem Rad? Das kann man wählen. © Agentur

Enduco ist im Grunde einfach aufgebaut: Bei der ersten Anmeldung fragt die KI bestimmte Daten des Anwenders ab. Dazu zählen Körpergröße, Gewicht und die maximale Herzfrequenz, die beim Training erfahrungsgemäß erreicht wird. Auf Grundlage dieser und weiterer Daten errechnet Enduco einen individuellen Workload. Es handelt sich dabei um einen dreistelligen Wert, der durch verschiedene Trainings innerhalb einer Woche erarbeitet werden soll. Das Trainingssystem ist vergleichbar mit einem Hochschulstudium: Für einen Abschluss muss eine bestimmte Anzahl an Credits gesammelt werden, die vorgeschrieben ist und durch gute Leistungen in verschiedenen Modulen erreicht werden kann. Der Sportler hat also immer sein Ziel und seinen wöchentlichen Fortschritt stets vor Augen.

Mit den Körperwerten alleine ist es natürlich nicht getan. Enduco möchte auch wissen, wie der aktuelle Fitnesszustand ist und wie viel Zeit überhaupt pro Woche zur Verfügung steht. Bis zum fertigen Trainingsplan durchläuft der Anwender daher einen Fragenkatalog: Enduco möchte zum Beispiel wissen, auf welche Sportarten das Training ausgelegt sein soll. Man kann wählen zwischen vier Arten des Radfahrens (je nach Gelände) und zwei Arten des Laufens. Als zusätzliches Training kann Athletik angewählt werden.

Thorben Radtke, Inhaber des Fitnessstudios „Lions – Next Level Fitness“, ist KIs gegenüber aufgeschlossen. © Niecke

Dann geht es bereits an die Planung des Trainings. Enduco erfragt, an wie vielen Tagen pro Woche der Anwender Sport treiben möchte und welche Wochentage aufgrund anderer Verpflichtungen geblockt werden sollen. Damit das Training nicht zu hart beginnt und den Körper überfordert, ist auch die Ausgangsfitness wichtig. Enduco möchte wissen, in welchem Umfang bisher trainiert wird.

Die KI berücksichtigt darüber hinaus persönliche Präferenzen: Es lässt sich festlegen, welchen Anteil jeweils das Radfahren und das Laufen am Trainingsplan haben sollen, und wie viele Stunden an den einzelnen Wochentagen fürs Training zur Verfügung stehen.

Im Anschluss wird der empfohlene Workload bereits angezeigt, der noch manuell um bis zu 25 Prozent nach oben oder unten korrigiert werden kann. Ein Beispiel: Ich bin 177 Zentimeter groß und wiege etwa 84 Kilogramm. Ich bin sportlich zwar nicht unerfahren, richtig aktiv bin ich aber schon eine Weile nicht mehr gewesen. Pro Woche habe ich an drei bis vier Tagen Zeit zu trainieren. Auf dieser Grundlage ergibt sich für mich ein empfohlener Workload von 327. Das bedeutet eine Gesamttrainingszeit von rund vier Stunden pro Woche. 3 Stunden und 38 Minuten davon entfallen auf regeneratives und die übrigen 21 Minuten auf hochintensives Training. Bei vier Trainingstagen ergibt sich ein täglicher Workload von 82, was dem Zeitumfang von einer Stunde entspricht.

Danach sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Anwender können eine Saison definieren, also einen Zeitraum, in dem sie sportlich aktiv sein möchten. Darüber hinaus fragt Enduco täglich das Körperbefinden ab: Für die Abfrage muss eine Uhrzeit festgelegt werden.

Die Trainings

Die von Enduco vorgeschlagenen Trainings gestalten sich abwechslungsreich und sprechen verschiedene Belastungszonen des Körpers an. So ist beispielsweise eine Fahrradeinheit möglich, die zwar größtenteils im mittleren Herzfrequenzbereich ablaufen soll, aber auch eine kurze hochintensive Phase beinhaltet, während der der Puls in die Höhe getrieben wird. Schon vor jeder Trainingseinheit sind die Belastung und der Trainingsverlauf mitsamt der Herzfrequenzzonen ersichtlich. Der Anwender weiß also, worauf er sich einstellen sollte. Da das Training mit Enduco auf den Sportarten Laufen und Radfahren fußt, sind die meisten Trainings auch in diesen Sportarten zu absolvieren. Als Ergänzung gibt es Athletik-Übungen. Wer im Radfahren oder Laufen eher nicht zu Hause ist, dem wird das Training mit Enduco vermutlich wenig Freude bereiten.

Wie gut sich der Anwender mit seinem Training fühlt, das wird übrigens täglich abgefragt. Enduco erstellt aus den Antworten und den Trainingsergebnissen ein Diagramm: Darin werden Trainingsfortschritt und Ermüdungslevel gegenüber gestellt. Ist die Ermüdung zu hoch oder ist man allgemein nicht gut drauf, hat man die Möglichkeit, mit seinem KI-Coach in einem Chat in Kontakt zu treten. Dieser kann dann Trainings verschieben und passt die Pläne für eine Woche an.

Die Einschätzung

„Die Trainingspläne von KIs sind nach meiner Erfahrung meistens ganz gut“, sagt Fitnesstrainer Thorben Radtke, Inhaber des Lions-Fitnessstudios in Meinerzhagen. Die Frage sei allerdings, ob die Anwender die Einheiten auch dauerhaft schaffen. Im Fitnessstudio habe man den großen Vorteil, auch während des Trainings auf die individuellen Schwächen einzugehen und zu unterstützen, meint Radtke. „Der Trainer kann genau sehen, wenn Bewegungsabläufe nicht gut aussehen und mit dem Sportler Verbesserungen erzielen.“

Außerdem sei im Lions-Studio die Anamnese deutlich umfangreicher, auf der später der Trainingsplan aufbaut. Es werden nicht nur Körpergröße und Gewicht abgefragt, sondern auch die Körperzusammensetzung bestimmt mit Werten für Muskelmasse, Wasser und Fettgewebe. Das sei auch für die Überwachung des Trainings-Fortschritts wichtig, erklärt Radtke. Beispielsweise kann es sein, dass ein Training anfangs keinen Abnehm-Erfolg bringt. Oft ist es dann so, dass zwar Fett ab-, gleichzeitig aber Muskeln aufgebaut werden. Wer zu Hause nur eine normale Waage zur Verfügung hat, kann so einer Phase schnell mit Frust reagieren. Durch die Überwachung der Körperzusammensetzung lassen sich jedoch auch bei gleichbleibendem Gewicht Fortschritte erkennen.

Fit in den Sommer: Radfahren und Laufen sind gute Sportarten, um auf dem Weg zur Strandfigur Kalorien zu verbrennen. Wie Fitness-Fachmann Thorben Radtke erklärt, gibt es aber noch bessere Möglichkeiten. © dpa

Das Training im Fitnessstudio habe noch einen weiteren Vorteil, erklärt Radtke: „Ich kann individuell erfragen, welche Voraussetzung ein Mensch mitbringt, wie viel Zeit er hat und welche gesundheitlichen Probleme vorliegen.“ Bei bestimmten Jobs sei beispielsweise die Muskulatur auf einer Seite oft stärker ausgeprägt. „Wir analysieren die muskuläre Verteilung und können im Training eine Disbalance ausgleichen, die schlechte Haltungen und Schmerzen verursachen kann“, sagt Radtke.

Unterm Strich ist er KIs gegenüber dennoch nicht negativ eingestellt, hält sie aber eher für eine gute Ergänzung als für das Haupttrainingsmittel. Dafür gebe es zu viele individuelle Herausforderungen zu beachten, die die KI zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht abdecken kann.

Der Workload eines Trainings wird angezeigt. Screenshots (4) © Agentur

Fitness-Fortschritt und Ermüdung werden nachgehalten. © Agentur

Trainingszeiträume sind individuell anpassbar. © Agentur