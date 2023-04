Mit 107 km/h durch 60er-Zone: Pkw-Fahrer droht Fahrverbot

Von: Sarah Reichelt

Polizei führt Verkehrskontrollen am Sonntag durch. © Daniel Schröder

Die Polizei im MK führte am Sonntag Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei in Meinerzhagen. Ein Pkw-Fahrer stach dabei besonders hervor: Er war mit 107 km/h in einer 60er-Zone unterwegs.

Meinerzhagen - Die Polizei hat am Sonntag, 2. April, gezielt Verkehrskontrollen im südlichen Kreisgebiet durchgeführt. Der Schwerpunkt lag laut Pressemitteilung dabei in Meinerzhagen.

Von insgesamt 2765 Fahrzeugen, deren Geschwindigkeit am Sonntag gemessen wurde, waren 136 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die höchste Geschwindigkeit erlaubte sich ein Pkw-Fahrer aus dem MK mit 107 bei erlaubten 60 km/h. Ihm droht laut Angaben der Polizei ein Fahrverbot.

Fünf Missachtungen von Überholverboten, Verstöße gegen Sozial- und Gefahrgutvorschriften, mehrere technische Mängel an Lkws und Pkws, Nichtbeachten der Ladungssicherung und ein Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurden geahndet.

Auch Motorradfahrer waren am Sonntag unterwegs: Von 72 überprüften Fahrerinnen und Fahrern waren fünf zu schnell unterwegs.