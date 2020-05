Michael Schulte und mehr: Diese Stars geben Auto-Konzerte auf Flugplatz im MK

Star-Aufgebot im Süden des Märkischen Kreises: Ab dem 4. Juni steigt auf dem Flugplatz in Meinerzhagen eine ganze Serie von Autokonzerten - mit beliebten Stars.

Michael Schulte, Bernd Stelter und mehr Stars kommen nach Meinerzhagen

Sie geben auf dem Flugplatz Auto-Konzerte

Der Vorverkauf läuft

Meinerzhagen - Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff - und sorgte für zahlreiche Konzert-Absagen. Elf Wochen nach dem Lockdown gibt es nun aber im Märkischen Kreis wieder einen Grund zum Feiern: Vom 4. bis 14. Juni präsentiert die Wiehler Agentur Wunschkonzert auf dem Flughafen Meinerzhagen sogenannte Autokonzerte.

Die haben sich mittlerweile bundesweit etabliert - in Anlehnung an die legendären Autokinos geht es auch hier mit dem eigenen Fahrzeug direkt vor die Bühne. Zahlreiche Stars haben ihr Kommen angekündigt.

Michael Schulte im MK: Das müssen Besucher beachten

"Durch den Aufenthalt im eigenen Pkw kann der vorgeschriebene Sicherheitsabstand gewahrt werden und die Besucher können trotz Pandemie und Einschränkungen hochwertige Live-Musik genießen", sagt Björn Lange vom Veranstalter.

Während die Künstler auf der Bühne spielen, soll eine LED-Wand das optische Erlebnis verstärken. Die Musik kommt über eine spezielle UKW-Frequenz aus dem eigenen Autoradio. Pro Fahrzeug dürfen Mitglieder aus maximal zwei Haushalten Platz nehmen.

Bernd Stelter macht den Auftakt in Meinerzhagen

Der bekannte Musiker und Comedian Bernd Stelter wird das Festival am 4. Juni mit seinem Musikprogramm „Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten“ eröffnen. In den folgenden Tagen werden dann weitere Topacts auftreten: Die Kölner Kult-Band Cat Ballou ist ebenso am Start wie die bekannte Tribute-Band Still Collins. Der deutsche ESC-Held, Popstar und Bambi-Gewinner Michael Schulte kommt ebenfalls vorbei und hat seine Radiohits im Gepäck.

Die Rockband Kärbholz aus Ruppichteroth gastiert ebenfalls auf dem Flugplatz und hat fast so etwas wie ein Heimspiel. The O’Reillys and the Paddyhats aus Gevelsberg präsentieren ihre spannende Stilrichtung des Irish-Folk-Punk, undDiary of Dreams versprechen Rockmusik mit Einflüssen von Elektro und Future Pop.

Die Termine

Do. 04.06.2020 - 20 Uhr: Bernd Stelter (VVK läuft)

Fr. 05.06.2020 - 21 Uhr: The O’Reillys and the Paddyhats (VVK in Kürze)

Mo. 08.06.2020 - 19.30 Uhr: Michael Schulte (VVK läuft)

Do. 11.06.2020 - 20 Uhr: Still Collins (VVK läuft)

Fr. 12.06.2020 - 20 Uhr: Kärbholz (VVK beginnt in Kürze)

Sa. 13.06.2020 - 21 Uhr: Diary of Dreams (VVK beginnt in Kürze)

So. 14.06.2020 - 20 Uhr: Cat Ballou (VVK läuft)

Hier gibt´s weitere Infos.

