Wochenmarkt: Metzger in sechster Generation

Von: Sarah Lorencic

In der Familie Kriegel waren und sind alle Metzger. Stefan Kriegel setzt diese Entwicklung fort, sein Stand ist jede Woche auf dem Meinerzhagener Wochenmarkt vertreten. © Lorencic

Sie waren und sind alle Metzger, die Kriegels. „Mein Vater, meine Mutter, meine Oma, alle“, sagt Stefan Kriegel. Jetzt tritt der 36-Jährige in die Fußstapfen seines Ur-Urgroßvaters Emil Kriegel, der 1912 seinen Meisterbrief erhielt und das erste Geschäft der Familie, damals noch in Görlitz, eröffnete.

Meinerzhagen – Das Geschäft fiel dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer und so musste die nächste Generation von Neuem beginnen. Diese zog es für knapp 20 Jahre erst nach Hamm, bis sie die Möglichkeit erhielt, eine eigene Metzgerei in Hückeswagen zu eröffnen. Und dort hat die Familie Kriegel noch immer ein Geschäft.

Metzger, sagt Stefan Kriegel, gibt es nicht mehr so viele und auch nicht mehr in jeder Stadt. Die Wochenmärkte sind daher sowohl für ihn als auch für die Kunden in Städten ohne Metzgerei ein Gewinn. Die Menschen achten immer mehr auf die Qualität und Herkunft des Fleisches, das sie essen. Da geht der erste Weg meist zur Metzgerei.

Auch in Gummersbach, Remscheid, Schwelm und Köln vertreten

Neben Meinerzhagen ist Kriegel auch in Gummersbach, Remscheid, Schwelm und Köln-Longerich mit einem Stand auf den Wochenmärkten vertreten. Meinerzhagen aber besucht die Hückeswagener Familie bereits seit rund 35 Jahren. Vielen wird noch Stefan Kriegels Großmutter Marianne im Gedächtnis sein. Vor zehn Jahren hörte sie mit dem Wochenmarktverkauf auf. Mittlerweile ist sie 84 Jahre alt und noch immer gut drauf, wie ihr Enkel sagt.

Mit seinen 36 Jahren ist Stefan Kriegel ein junger Metzgermeister in der Branche, die kaum noch Nachwuchs findet – zumindest außerhalb seiner Familie. Auf dem Markt sieht man ihn übrigens selten. Er ist meist in der Produktion und ist an diesem Freitag nur auf dem Otto-Fuchs-Platz, weil eine Verkäuferin Urlaub hat. Selbst geschlachtet wird nicht mehr, die Metzgerei bekommt Schweinehälften und Rinderviertel zum Weiterverarbeiten. Die Rezepte und Gewürzmischungen sind zum Teil so alt wie die Familientradition. Aber hin und wieder werde auch etwas geändert oder zum Beispiel eine neue Bratwurstsorte ausprobiert.

Sommerzeit ist Grillzeit: Momentan geht auf dem Wochenmarktstand vor allem Grillfleisch und -wurst über die Theke des Verkaufsstandes. © Lorencic, Sarah

Grillfleisch und -wurst sind anlässlich des Sommers die meist verkauften Produkte. Neben den Klassikern wie Rostbratwürstchen und Nackensteaks gibt es auch Grillwurst mit Chili oder mit Spinat und Käse. In der Spargelzeit ging vor allem der Kochschinken viel über die Standtheke.

Schinken kaufte auch Hans-Georg Kurzawski. Er kam mit seinem „kleinen weißen“ Schlepper. Der Schrotthändler aus Kierspe holte sich wie jeden Freitag Wurst bei Kriegel, weil sie ihm hier richtig gut schmeckt.

Stefan Kriegel macht der Verkauf auf dem Markt, der mit dem Kundenkontakt verbunden ist, „mega Spaß“, wie er sagt. Vor allem im Frühling gebe es einen schönen Arbeitsplatz. Die Kunden haben „immer gute Laune“. Selbst zu Coronazeiten war das Leben auf dem Wochenmarkt ein gutes. Und zudem das „schönste Geschäftsjahr“.

Stefan Kriegel führt in sechster Generation den Betrieb, den der Ur-Urgroßvater 1912 gegründet hat. © Lorencic, Sarah

Die Restaurants waren geschlossen und es wurde zu Hause gekocht – mit gutem Fleisch, für das die Menschen viel auf die Märkte gingen, auch weil er an der frischen Luft stattfindet. Dafür sei es jetzt in Zeiten der Inflation wieder etwas schwieriger geworden, aber auf Stammkunden kann sich Kriegel immer verlassen. Das sind in Meinerzhagen auch viele Rentner. Und die, hat der Metzger festgestellt, seien im Vergleich zu früher auch um einiges gemütlicher geworden. Standen sie vor zehn Jahren schon morgens um 6 Uhr am Marktstand, um noch vor dem Frühstück den Einkauf erledigt zu haben, trinken sie heute erstmal ihren Kaffee morgens in Ruhe aus und kommen dann, erzählt der Hückeswagener.

Ein verändertes Marktbild zeigt sich auch in Köln: Eine Feststellung vom Markt in Köln-Longerich ist, dass dort auch immer mehr Familien mit Kindern den Markt besuchen. Dort findet der Markt samstags statt, sodass alle Zeit haben und nicht durch Arbeit verhindert sind. Dennoch nicht selbstverständlich für Stefan Kriegel, der sich diese Kundenentwicklung auch für ländlich geprägte Regionen wie Meinerzhagen wünschen würde.

Wenn der Metzger nicht in Hückeswagen ist, ist er bei seinem Partner in Dorsten. Der ist zwar kein Metzger, hat aber einen Milchviehbetrieb. Wenn das Paar oder die Familie gemeinsam auswärts essen gehen, gibt es meist nur Fisch auf den Tellern. „Gute Steaks haben wir ja zu Hause“, sagt der 36-Jährige und lacht.