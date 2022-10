„Deutschlands Pioniere in Sachen epischer Heavy Metal“

Festival Metal4Meinerzhagen: Harte Klänge in Rinkscheid am Samstag

Von: Fabian Paffendorf

Sacred Steel werden als Top-Act des Festivals auf der Bühne stehen. © Sacred Steel

Samstag soll sich die Mehrzweckhalle Rinkscheid einmal mehr in ein Mekka für die Fans härter Klänge verwandeln. 80 Karten sind im Vorverkauf für das „Metal4Meinerzhagen“-Festival schon über die Theke gegangen und Dirk Lellwitz vom veranstaltenden Verein Kulturschock hofft, dass man beim Ticketverkauf an der Abendkasse „die 100 noch knacken“ wird.

Meinerzhagen – Der aktuell grassierenden Besucherzurückhaltung in der Veranstaltungsbranche zum Trotz werde selbstverständlich und kompromisslos am Samstag, 15. Oktober, ab 17 Uhr das eintägige Festival steigen. Denn ansonsten liefe es im Vorfeld „alles mehr als nur gut“. Coronabedingte Absagen und Änderungen im Programm seien bisher nicht eingetroffen – und auch sonst ständen die Sterne für einen rundum gelungenen Metal-Abend in der Merkzweckhalle mehr als günstig. „Zugegeben, die Warm-up-Party im September war nun nicht der erhoffte Brüller, wenn man von der Besucherresonanz ausgeht“, erklärt Dirk Lellwitz.

Die Konzeption des Partyformates müsse man aufgrund des schwachen Besucherzuspruchs wohl überdenken und künftig mit etwas anderem an den Start gehen. Woran es jetzt genau gelegen haben mag, dass sich die wenigen Gäste an jenem Abend im ASV-Heim auch nach nur kurzer Zeit flugs wieder auf den Heimweg gemacht hätten, ließe sich nicht genau sagen.

„Natürlich war das ein Dämpfer. Aber, dass wir deshalb das Festival absagen, kommt nicht infrage. Wir haben – und das auch hinsichtlich der Corona-Situation – schon früh gesagt, dass es stattfinden wird“, erklärt Lellwitz. Es stehe außer Frage, dass man im Line-up des Festivals diesmal wieder in der Metal-Szene bekannte und beliebte Bands nach Meinerzhagen bringe. Der Ball liege jetzt bei den Metal-Fans der Region, das Festival mit ihrem Besuch zu unterstützen. Fünf Bands als Vertreter verschiedener Metal-Strömungen hat der Verein um den Vorsitzenden Dirk Lellwitz eingeladen.



„Deutschlands Pioniere in Sachen epischer Heavy Metal“

Die Formation Diabolos Dust aus Landshut wird das Festival eröffnen. Die Band existiert bereits seit 2003 und war zunächst unter dem Namen Erased aktiv. Gespielt wird Power Metal mit einem gehörigen Anteil Thrash.



Die Band Battlesword hingegen kommt aus dem Bergischen Land. Bei der Band, die schon seit 1999 existiert, hat zwischenzeitlich schon Chris Birx am Mikro gestanden, der mit seiner Band Motorjesus bereits im vergangenen Jahr den Headliner fürs „Metal4Meinerzhagen“ gegeben hatte.



CROM sind die Dritten im Bunde und laut Veranstalter eine von Deutschlands Pionieren in Sachen epischer Heavy Metal. Vorbild beim Sound ist die schwedische Band Bathory. Sacred Steel sind die diesjährigen Headliner beim „Meinerzhagen4Metal“ und gehören zu den bekanntesten deutschen Vertretern des True Metal. Die Band war auch schon beim bekannten Wacken Open Air zu sehen. Mit den aus Gelsenkirchen stammenden Old Ruins ist erstmals im Festival-Line-up dann auch eine Black Metal Band vertreten. Mit ihrer düsteren Musik sollen sie die Besucher in die Nacht entlassen.



Der Einlass zum „Metal4Meinerzhagen“ beginnt um 17 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 19, an der Abendkasse 23 Euro. Tickets gibt es im Café Kaffeeklatsch in Meinerzhagen, bei Euronics XXL Corte in Attendorn sowie direkt beim Verein Kulturschock online auf www.kulturschock-meinerzhagen.de. Hierbei werden Tickets auch in einem Paket mit Festival-Shirt für jeweils 31 Euro angeboten.