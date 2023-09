„Unholy Fire Records“: Metal-Fans aus Meinerzhagen kaufen Musiklabel auf

Von: Sarah Lorencic

Tobias Grewe und Dirk Lellwitz (rechts) haben gemeinsam das Metal-Label „Unholy Fire Rekords“ aus Hannover aufgekauft. Ihre Leidenschaft zur Musik verbindet die beiden. © Unholy Fire Rekords

Dirk Lellwitz und Tobias Grewe haben das Label „Unholy Fire Records“ gekauft. Heavy-Metal, Death-Metal, Thrash-Metal und viele Genres mehr vermarkten sie auf Vinyls, CDs und sogar Kassetten!

Meinerzhagen – Bei Jazz wird er hibbelig, die Musik ist für ihn „pures Chaos“, aber Metal ist dafür genau Dirk Lellwitz’ Ding. Er ist Vorsitzender des Vereins Kulturschock, dessen Name auch Programm in Meinerzhagen sein soll. Dass die Musik in Meinerzhagen nie richtig Fuß gefasst hat, wollen die Mitglieder ändern und veranstalten deshalb seit sieben Jahren das Metal4Meinerzhagen-Festival, das am 14. Oktober wieder stattfindet.

Jetzt hat Dirk Lellwitz zusammen mit Tobias Grewe, zweiter Vorsitzender des Meinerzhagener Vereins, ein weiteres Projekt gestartet. Sie haben das 2014 gegründete Metal-Musiklabel „Unholy Fire Records“ inklusive Shop aufgekauft und somit aus Hannover ins Sauerland geholt. Mit 100 Prozent Motivation, 100 Prozent Leidenschaft und 0 Prozent Gewinn, sagt Dirk Lellwitz. Reich würden er und sein Geschäftspartner nicht, aber darum gehe es ihnen auch nicht. „Um reich zu werden, macht man das nicht“, sagt der 51-Jährige klar. Sie wollen vielmehr kleine Bands unterstützen und ihre Leidenschaft zum Metal nun auch in dieser Form ausleben. Für junge Künstler können der Meinerzhagener und sein Kollege aus Lennestadt dabei helfen, bekannter zu werden. Und anders als bei großen namhaften Labels ist bei kleinen der persönliche Kontakt zum Künstler wesentlich enger.

Die Musikrichtungen, die bei „Unholy Fire Records“ erschienen sind und weiter erscheinen werden, sind so vielfältig so wie Metal-Musik einfach ist, erklärt Lellwitz. Thrash, Speed, Death, Heavy und Power sind die bevorzugten Genres von Dirk Lellwitz und Tobias Grewe, die fortan mehr Priorität bei dem Label erhalten sollen. Allerdings gibt es noch weitaus mehr Genres in der gitarren- und schlagzeugzentrierten Musikrichtung.

Die Bandbreite reicht von extrem einfach gehaltenen, meist rhythmisch sehr treibenden Liedstrukturen bis zu komplexen Kompositionen mit Parallelen zur klassischen Musik, ja, bis zu opernartigen Gesangstechniken, erklärt der Meinerzhagener. Ähnlich vielfältig sind die lyrischen und gestalterischen Themen der Metal-Szene, die von reiner Fantasy über Hassorgien, Religion, Melancholie bis zur politischen Gesellschaftskritik reichen. Früher, sagt Lellwitz, waren die Lieder noch öfter politisch als heute.

Mit 13 Jahren Metal-Fan geworden

Mittlerweile sei die Musik im Mainstream angekommen. Der Meinerzhagener hat aber die Anfänge der Musikrichtung miterlebt. Das Metal-Fieber packte ihn schon mit 13 Jahren, 1986 hat er seine erste Metal-Platte gekauft. Heute wird Musik meist über Streamingdienste verbreitet, was den Verkauf von CDs und Platten nicht einfacher macht, wie de 51-Jährige selbst weiß.

Aber auch hier schwimmt er gegen den Strom und hat neben den gängigen Tonträgern, auch Kassetten im Angebot. Die seien vor allem in der Metal-Szene stark gefragt. Die 1980er-Jahre sind wieder im Trend und damit auch die Technik aus der Zeit. Die Fans der Tonträger haben wohl noch nie eine Kassette mit Bandsalat aus dem Autoradio holen müssen, sagt Lellwitz und muss lachen, als ihm seine Erinnerungen hochkommen. Aber jetzt blickt er mit Tobias Grewe nach vorne. Nächstes Jahr gibt es schon etwas zu feiern: Das 10-jährige Bestehen des Labels.