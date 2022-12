Metal-Festival im MK 2023: Mit internationalem Act

Teilen

In 2023 findet im MK ein Metal-Festival statt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Im kommenden Jahr findet ein Metal-Festival im MK statt. Fünf bekannte Bands werden auftreten. Darunter erstmalig auch eine international bekannte Band.

Meinerzhagen – Das „Metal4Meinerzhagen“-Festival geht am 14. Oktober 2023 in seine sechste Runde. In der Mehrzweckhalle Rinkscheid wird der Verein Kulturschock wieder fünf Bands unterschiedlicher Heavy-Metal-Genres präsentieren.



Neben einem lokalen Act soll erstmalig eine nicht-deutsche Band auftreten, die den Saal zum Beben bringen will: „Martyr“ aus den Niederlanden. Die 1982 gegründete Band genieße nach Veranstalterangaben in der Szene Kultstatus und hat mit „Planet Metalhead“ das „vielleicht beste Album ihrer Karriere“ herausgebracht.

Vorverkauf startet bald

Für die Wiederveröffentlichung fährt die Band eine Promo-Tour und kommt auch nach Meinerzhagen. Martyr mischen traditionellen Heavy Metal mit Speed- und Thrash Anteilen und gehen so in Richtung klassischer US-Metal. Der Vorverkauf beginnt im neuen Jahr. Kulturschock versucht nach eigenen Angaben, die Ticketpreise nicht anzuheben.