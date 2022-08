Metal-Fans bekommen in Rinkscheid auf die Ohren

Das kleine Musik-Festival im Volmetal für Freunde der etwas härteren Gangart geht in die nächste Runde. Am 15. Oktober soll es beim fünften „Metal4Meinerzhagen“ wieder in der Mehrzweckhalle Rinkscheid laut werden.

Rinkscheid – Für Headbanger und solche, die es werden wollen, hat der Verein Kulturschock abermals ein abwechslungsreiches Live-Programm auf die Beine gestellt. Fünf Bands als Vertreter verschiedener Metal-Strömungen hat der Verein um den Vorsitzenden Dirk Lellwitz eingeladen.



Diabolos Dust

Die Formation Diabolos Dust aus Landshut wird das Festival gegen 18 Uhr eröffnen. Die Band existiert bereits seit 2003 und war zunächst unter dem Namen Erased aktiv. Gespielt wird laut Veranstalter Power Metal mit einem gehörigen Anteil Thrash. Bisher haben Diabolos Dust drei Alben eingespielt. Die Band war erst kürzlich für die niederländische Trash-Metal-Größe „Legion of the Damned“ als Vorgruppe zu sehen.

Battlesword

Battlesword kommen aus dem Bergischen Land und bringen pünktlich zum Festival-Gig ihr viertes Album auf den Markt. Bei der Band, die schon seit 1999 existiert, hat zwischenzeitlich auch schon Chris Birx am Mikro gestanden, der mit seiner Band Motorjesus bereits im vergangenen Jahr den Headliner fürs „Metal4Meinerzhagen“ gegeben hat. Battlesword treten um 19.15 Uhr in der Mehrzweckhalle auf.

CROM

Die Formation CROM ist laut Veranstalter eine von Deutschlands Pionieren in Sachen epischer Heavy Metal. Deren Auftritt ist für 20.40 Uhr vorgesehen. Ursprünglich als Soloprojekt von Walter „CROM“ Grosse gestartet, hat sich um ihn mittlerweile eine feste Band gebildet. Großes Vorbild beim Sound ist die schwedische Band Bathory. Melodieführung und Song-Thematik lehnten sich eindeutig an den Viking-Alben der Vorbilder an, aber reduzierten nachdrücklich die Härte der Bathory-Scheiben. CROM existierten als Soloprojekt seit 1997 und kommen wie auch Diabolos Dust aus Landshut. Gitarrist ist hüben wie drüben Stefan Peyerl.

Sacred Steel

Sacred Steel, die den Headliner-Slot ab 22.10 Uhr beim „Meinerzhagen4Metal“ spielen, sind die vielleicht bekannteste Band in Sachen True Metal aus Deutschland. Seit 1997 hat die Gruppe neun Alben auf den Markt gebracht, Auftritte auf dem Wacken Open Air und dem Summer Breeze absolviert. Dennoch fühlten sich die Musiker laut Kulturschock-Verein eher auf den kleineren Bühnen wohler. Bereits vor dem ersten Corona-Lockdown sollten Sacred Steel schon ins Vometal kommen und ein Einzelkonzert geben, aber das hatte letztlich nicht geklappt. „Eine erneute Förderung von Neustart Kultur, der Initiative Musik GmbH und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ermöglichte es, die Band nun fürs Festival zu buchen“, sagt Dirk Lellwitz.

Old Ruins

Mit den aus Gelsenkirchen stammenden Old Ruins ist erstmals im Festival-Line-up auch eine Black Metal Band vertreten. Die Formation ist aus der Power Metal Gruppe Firestorm hervorgegangen, existiert erst seit 2019. Thematisch weicht man von den üblichen Klischees des musikalisch düsteren Sub-Genres ab. Als Inspiration für ihre Songs diente laut Veranstalter die Welt der beliebten Diabolo-Computerspiel-Reihe. Mit ihrer selbstbetitelten EP habe die Band 2020 für viel Wirbel im Underground gesorgt, heißt es in der Ankündigung. Ob Old Ruins es schaffen, mit dem Songmaterial ihres Longplayer-Debüts zum „Metal4Meinerzhagen“ zu kommen, sei abzuwarten. Allerdings seien sie mit ihrer düsteren Musik bestens dazu geeignet, die Gäste des Festivals in die Nacht zu entlassen. Ihr Auftritt ist für 23.50 Uhr vorgesehen.

Infos

Der Einlass zum „Metal4Meinerzhagen“ beginnt um 17 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 19, an der Abendkasse 23 Euro. Tickets gibt es im Café Kaffeeklatsch in Meinerzhagen, bei Euronics XXL Corte in Attendorn sowie direkt beim Verein Kulturschock online auf www.kulturschock-meinerzhagen.de. Hierbei werden Tickets auch in einem Paket mit Festival-Shirt für jeweils 31 Euro angeboten.