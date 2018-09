Metal-4-Meinerzhagen-Festival: Kraftvoll, laut und friedlich

Weite Anreisen nahmen die Bands in Kauf, um beim Metal-4-Meinerzhagen-Festival dabei zu sein. Die Gruppe Mirrorplain aus Finnentrop mit ihrem relativ melodischen Metal-Sound galt deshalb schon als sauerländischer Lokalmatador.

Meinerzhagen - Finnentrop, drei Mal Nordrhein-Westfalen, einmal Bayern: Teilweise lange Anfahrten hatten die fünf Bands, die am Samstagabend auf der Bühne vor dem Jugendzentrum auftraten. Die Resonanz war gut: Zahlreiche Fans harter Rockmusik ließen sich auch von auswärts nach Meinerzhagen locken.

Ein besonderer Fall waren dabei drei selbsternannte „Flüchtlinge“, die dem angeblich WDR4-lastigen Stadtfest in Lüdenscheid entrinnen wollten. Bestens gelaunt zeigten sich viele Gäste – die Umbaupausen ließen sie immer mal wieder ins Gespräch kommen.

Sehr präsent waren die optischen Signale: Viele Besucher waren in dunkler Kluft erschienen, auf denen sie die Insignien der von ihnen besuchten Festivals ausstellten. Bitter war der Fall eines Gastes, der Jahresringe vom Wacken-Festival in Schleswig-Holstein ohne Ende an sich trug.

Nur 2018 fehlte: Noch immer trug er den Verband um den lädierten Arm, der die Reise verhindert hatte. Wacken – Meinerzhagen – irgendwo: Die Metal-Fans präsentierten sich als eine friedliche und eingeschworene Gemeinschaft – mal erklärtermaßen unpolitisch, mal als Antifaschisten. „Der eine hat eine Eisenbahn im Keller, der andere fährt nach Wacken“, lobte ein Besucher die Vielfalt.

Wer noch nicht an gewaltige Lautstärken gewöhnt war, konnte sein persönliches Equipment mit Ohropax-Stöpseln vervollständigen. Für die Kinder war solcher Schutz dringend empfohlen.