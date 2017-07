Arbeiten an der Mensa sind angelaufen

+ © Helmecke Der Anbau wird etwa 6 mal 10 Meter umfassen und neben den rund 40 Sitzplätzen auch eine Kühlkammer beherbergen. © Helmecke

Meinerzhagen - Die Küche bleibt in den Ferien kalt, aber die Arbeiten am Mensa-Anbau an der Sekundarschule sind bereits angelaufen. Zum Beginn des Schuljahres 2018/19 soll es mehr Sitzgelegenheiten und einen Kühlraum geben.