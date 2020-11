Meinerzhagener Standesbeamtin Martina Crone-Fischer tritt Ruhestand an

+ © Benninghaus, Simone 30 Jahre arbeitete Martina Crone-Fischer als Standesbeamtin in Meinerzhagen. © Benninghaus, Simone

Nein sagen? Nicht bei ihr. Wer vor Martina Crone-Fischer steht, sagt „Ja“ – egal ob leise gehaucht oder klar entschlossen. In 30 Jahren hat Martina Crone-Fischer schon so viele Ja-Worte gehört. So lange ist sie Standesbeamtin: „Der schönste Beruf, den es gibt.“